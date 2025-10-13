पोषण आहार कर्मचाऱ्यांची थकीत मानधनाची मागणी
हिर्डोशी, ता. १३ : शालेय पोषण आहार स्वयंपाकी आणि मदतनीस यांची प्रलंबित असलेल्या मागणीतील एक हजार वाढीव मानधनासह ऑगस्ट, सप्टेंबर या थकीत महिन्यांचे तसेच चालू ऑक्टोबर महिन्याचे मानधन दिवाळीपुर्वी द्यावे अशी मागणी केली आहे. राज्य शालेय पोषण आहार कर्मचारी संघटनेच्या वतीने सचिव विठ्ठल करंजे यांनी शनिवारी (ता. ११) झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बैठकीत ही मागणी केली. मागण्या मान्य न झाल्यास राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
बैठकीला भोर तालुक्यातील रंजना तावरे, सारिका आहेरराव, उषा कंक, रेखा शिर्के, उज्वला दुरकर, तानाजी तावरे, जोत्स्ना जाधव, विमल शिरवले, सुनीता कोंढाळकर, विमल मळेकर, अलका पिलाणे, कविता मळेकर आदी स्वयंपाकी आणि मदतनीस हजर होत्या.
राज्यात सुमारे १ लाख ६५ हजार तर भोर तालुक्यात ४७८ स्वयंपाकी व मदतनीस कार्यरत आहेत. त्यांना २५०० रुपये प्रतिमहा मानधन देण्यात येते. आहार शिजविण्याचे काम, तांदूळ आणि धान्यदी मालाची साफसफाई, जेवणाच्या जागेवर आहाराचे वाटप, जेवणाच्या जागा, ताटे आणि स्वयंपाकगृहाची साफसफाई, सांडलेल्या अन्नाची विल्हेवाट, पिण्याचे पाणी भरणे आणि जेवताना पाणी पुरवणे, वापरलेल्या भाजीपाल्याची नोंद ठेवणे आदी कामे स्वयंपाकी आणि मदतनीसांना करावी लागत आहेत. या सर्व कामात बराच वेळ लागत असल्यामुळे मिळणारे २५०० रुपये मानधन तुटपुंजे आहे. त्यामुळे त्यांना २० हजार मानधन मिळावे यांसह शासकीय सेवेत कायम करणे, वेळेवर आणि बारमाही मानधन मिळावे, ओळखपत्रासह वर्षातून दोन गणवेश देणे आदी संघटनेच्या मागण्या आहेत.
