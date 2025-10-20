संगमनेरला शेतकऱ्यांसाठी शेतीशाळा उपक्रमाचा प्रारंभ
हिर्डोशी, ता.२०: संगमनेर (ता.भोर) येथील जयमल्हार कृषी पर्यटन येथे सगुना रुरल फाउंडेशन मार्फत एस.आर.टी. म्हणजेच सगुना रिजनरेटिव्ह तंत्रज्ञान अर्थात शून्य मशागत शेती शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष शिकविण्यासाठी महाराष्ट्रभर एक महत्त्वाचा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या अभिनव “शेतीशाळा” उपक्रमाचा प्रारंभ रविवारी (ता.१९) करण्यात आला.
पहिल्या सत्रामध्ये पुणे आणि सातारा जिल्ह्यांतील सुमारे २० शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवला. यामध्ये दीड तास सैद्धांतिक प्रशिक्षण व दीड तास प्रत्यक्ष शेतावर प्रात्यक्षिक सत्र घेण्यात आले. मुख्य प्रशिक्षक म्हणून शेतकरी किरण यादव, तर सहाय्यक प्रशिक्षक म्हणून शेतकरी रमेश धाडवे आणि उज्ज्वला विजय बांदल यांनी काम पाहिले. या उपक्रमामुळे शाश्वत आणि निसर्गस्नेही शेतीकडे शेतकऱ्यांचे पाऊल अधिक दृढ होईल, असा विश्वास आयोजकांनी व्यक्त केला आहे. उपस्थित प्रशिकनार्थीना प्रशस्तिपत्रक देण्यात आले.
राज्यातील १० जिल्ह्यांमध्ये शेती शाळा एकाच वेळी सुरू करण्यात आल्या असून, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, यवतमाळ, जालना, लातूर, रायगड, जळगाव, अमरावती, चंद्रपूर आणि नाशिक या जिल्ह्यांचा त्यात समावेश आहे. पश्चिम महाराष्ट्रासाठीची शेतीशाळा पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यात सुरू करण्यात आली असून, येथे एस.आर.टी. चे समर्थक शेतकरी किरण यादव यांच्या शेतावर प्रशिक्षण दिले जात आहे. आगामी वर्षभर या शेतीशाळा दर महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या रविवारी आयोजित केल्या जाणार आहेत.
एस.आर.टी. शेती पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होतो, भूमातेवरील नांगरणीचे अत्याचार थांबतात, जमिनीचा पोत सुधारतो तसेच गांडुळ निर्मितीला चालना मिळते. परिणामी उत्पादन आणि त्याचा दर्जा दोन्ही वाढून शेतकऱ्याला आर्थिक, शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होते. या शेती पद्धतीची निर्मिती कृषिरत्न शेखर भडसावळे यांनी सुमारे दशकभरापूर्वी सगुना बाग, कर्जत-नेरळ येथे केली. त्यांच्या या अनुभवाचा फायदा राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळावा म्हणून त्यांनी या शेतीशाळांचे नियोजन केले आहे.
