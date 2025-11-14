सर्पदंशावर वेळेत, योग्य उपचार व्हावेत
हिर्डोशी, ता. १४ : सर्पदंशावर स्थानिक पातळीवरच अत्याधुनिक उपचार मिळू लागल्यामुळे अनेक गंभीर रुग्णांचे प्राण वाचविण्यात यश आले आहे. व्यापक प्रमाणात केलेली जनजागृती, डॉक्टरांसाठी व्याख्याने व वर्कशॉप आयोजित केल्यामुळे डॉक्टरही सर्पदंश झालेल्या रुग्णावर यशस्वी उपचार करू लागले आहेत. सर्पदंशावर वेळेत उपचार झाले, योग्य औषध मिळाले तर रुग्णाचा जीव वाचवून मृत्यूदर नक्कीच कमी करता येतो, असे प्रतिपादन सर्पदंशतज्ज्ञ डॉ.सदानंद राऊत यांनी केले.
भोर उपजिल्हा रुग्णालय व भोर तालुका मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने भोर येथे गुरुवारी (ता.१३) आयोजित सर्पदंश मार्गदर्शन कार्यशाळेत डॉ. राऊत बोलत होते. यावेळी उपजिल्हा रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. महेश गुढे, डॉ. आनंद साबणे, डॉ. महेंद्र गवळी, भोर तालुका मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. इम्रान खान, उपाध्यक्ष डॉ.आनंदा कंक, डॉ. अण्णासाहेब बिराजदार डॉ. सुरेश गोरेगावकर, डॉ. प्रदीप पाटील, डॉ योगेंद्र आगटे यांसह भोरमधील डॉक्टर्स, उपजिल्हा रुग्णालय व प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी आणि भोर तालुका मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनचे डॉक्टर्स उपस्थित होते. भोर तालुक्यात डोंगरदऱ्या व शेतीचा भाग असल्याने सर्पदंशाचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे सर्पदंश होऊ नये यासाठी काळजी घेणे गरजेचे आहे. नाग, मण्यार, घोणस, फुरसे या विषारी सर्पांचा दंश झाला तर निर्माण होणाऱ्या लक्षणावरून सर्पदंशाची उपचार पद्धती तसेच सर्पदंश व विषबाधा विषयी स्लाइड शोच्या माध्यमातून मार्गदर्शन केले. ‘‘सर्पदंश होऊ नये म्हणून व प्रथमोपचारासाठी जनजागृती करत असून, स्थानिक पातळीवर तातडीचे उपचार उपलब्ध व्हावेत यासाठी प्रयत्नशील आहोत,’’ असे डॉ. राऊत यांनी सांगितले.
