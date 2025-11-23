भाटघर धरण क्षेत्रातील अतिक्रमण काढण्यास सुरुवात

महुडे, ता. २३ : भोर तालुक्यातील भाटघर धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात पाण्याला लागून किंवा पाण्यात केलेल्या अनधिकृत बांधकामांना जलसंपदा विभागाकडून नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. निवंगणी (ता. भोर) येथील धरणाच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात केलेले अनधिकृत बांधकाम काढण्यात आले आहे. पुढील सात दिवसात धरण क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई केली जाणार असल्याचे नीरा पाटबंधारे विभागाचे सहाय्यक अभियंता योगेश भंडलकर यांनी सांगितले.
भंडलकर, भाटघर पाटबंधारे शाखेचे सहाय्यक अभियंता गणेश टेंगले यांच्या मार्फत अतिक्रमणधारकांना नोटीस दिल्या असून अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई सुरू केली आहे.
नोटीस मिळाल्यानंतर सात दिवसाच्या आत धरणाच्या बुडीत क्षेत्रातील अतिक्रमण तातडीने हटवून घेण्याचे आवाहन जलसंपदा विभागामार्फत करण्यात आले आहे. अन्यथा अतिक्रमणाबाबत कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे भंडलकर यांनी सांगितले.
