महुडे खुर्दमध्ये १२४ गरजूंना अन्नधान्य, कपड्यांचे वाटप
महुडे, ता. २६ : महुडे (ता. भोर) खोऱ्यातील महुडे खुर्द, माळेवाडी व ब्राम्हणघर हिमा येथील १२४ गरजू व महिलांना स्व. एकनाथ काका जगताप प्रतिष्ठान सासवड यांच्यावतीने अन्नधान्य किट व कपड्यांचे वाटप रविवारी (ता. २३) करण्यात आले.
या उपक्रमासाठी प्रतिष्ठानचे संतोष जगताप व सहकाऱ्यांच्या उपस्थितीत अनिल गोळे, सुदाम बांदल यांच्या पुढाकाराने सामाजिक बांधिलकी जपण्याचा संदेश देत महुडे खुर्द येथे ४१, माळेवाडी येथे ४०, तर ब्राह्मणघर येथे ४३ गरजूंना अन्नधान्य किट, कपडे व ब्लॅंकेट वाटप केले. यामध्ये एकल महिला, निराधार महिला व गरजू महिलांचा समावेश प्राधान्याने करण्यात आला होता. यावेळी महुडे खुर्द ग्रामपंचायत सरपंच व सदस्य, तसेच तरुण वर्गासह ज्येष्ठ उपस्थित होते. गरजूंनी मिळालेल्या मदतीबाबत समाधान व्यक्त करत आभार मानले.
02823
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.