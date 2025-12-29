भाटघर धरणामधून १६१४ क्युसेकने विसर्ग
हिर्डोशी, ता.२९ : भाटघर धरणाच्या विद्युतगृहद्वारे सोमवारी (ता.२९) सायंकाळी पाच वाजता १,६१४ क्युसेक पाण्याचा विसर्ग नदीपात्रात सुरू करण्यात आला आहे. नीरा डावा तसेच नीरा उजवा कालव्याद्वारे रब्बी हंगाम सन २०२५-२६ सिंचन सुरू आहे
वीर धरणाची पाणी पातळी नियंत्रित करण्याबाबत कळविण्यात आलेले होते. त्या अनुषंगाने भाटघर धरणाच्या विद्युतगृहद्वारे विसर्ग सुरू केला असून, नदीपात्रात कोणीही उतरू नये तसेच नागरिकांनी योग्यती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन नीरा पाटबंधारे उपविभागाचे सहाय्यक अभियंता (श्रेणी१) यो. स. भंडलकर यांनी केले आहे.
नीरा प्रणालीतील सोमवारी सकाळपर्यंतचा धरणातील पाणीसाठा
भाटघर........९८.२३
नीरा देवघर........९८.००
वीर........५५.८१
गुंजवणी........९६.३९
