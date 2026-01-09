निगुडघर येथील तरुणांकडून क्रिकेटमधून रक्तदानाचा संदेश
हिर्डोशी, ता. ९ : निगुडघर (ता. भोर) येथे दोन दिवसीय झालेल्या क्रिकेट चॅम्पियन स्पर्धेदरम्यान घेण्यात आलेल्या शिबिरात ६१ रक्त पिशव्यांचे संकलन करण्यात आले. स्पर्धेतील खेळाबरोबरच सामाजिक बांधिलकी जपत तरुणांनी रक्तदानातून दिलेल्या संदेशाचे कौतुक होत आहे.
भोर बॉक्स क्रिकेट क्लब आयोजित शनिवार (ता. ३) व रविवारी (ता. ४) झालेल्या डे नाईट बॉक्स क्रिकेट स्पर्धेत तालुक्यातील २४ संघांनी सहभाग घेतला होता. आमदार शंकर मांडेकर व जिल्हा परिषद माजी उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मनिषा संतोष कंक यांच्यामार्फत ५१ हजार रुपयांच्या रोख बक्षिसासह चॅम्पियन ट्रॉफीचा मान मिळवत प्रथम क्रमांक रांजणवाडी संघाने पटकावला. हनुमंत कंक यांच्यामार्फत ३० हजार व ट्राफीचे द्वितीय क्रमांकाचे बक्षीस धोंडेवाडी संघाने, तर शंकर गाडे यांच्यामार्फत तृतीय क्रमांकाचे २० हजार व ट्राफीचे बक्षीस अंगसुळे संघाने पटकावले. यावेळी उत्कृष्ट फलंदाज, गोलंदाज व सामनावीर अशी वैयक्तिक बक्षीसे देण्यात आली. खेळाडूंसाठीचे टी-शर्ट प्रवीण जगदाळे, तर चषक अरुण मालुसरे यांच्यामार्फत देण्यात आले. याचबरोबर सुनील भेलके, केदार देशपांडे, अमित शिवतरे, अतुल शिवतरे, सचिन बांदल, सर्जेराव बोडके, अविनाश गायकवाड, केतन चव्हाण, राजेश बोडके, संतोष बोडके, देवा म्हसुरकर, नितीन किंद्रे यांचे सहकार्य लाभले.
सामन्यांचे आयोजन सागर मळेकर, अमित मळेकर, आनंदा गोळे, देवा म्हसुरकर, हनुमंत कंक व पंचक्रोशीतील तरुणांकडून करण्यात आले. यावेळी सरपंच मंगल कंक व भागातील विविध क्षेत्रातील मान्यवर, ग्रामस्थ उपस्थित होते.
