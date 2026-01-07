वेळवंड खोऱ्यात बिबट्याच्या हल्ल्यात बोकडाचा मृत्यू
महुडे, ता.७ : भोर तालुक्यातील वेळवंड खोऱ्यातील राजघर येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात बोकडाचा मृत्यू झाल्याची घटना बुधवारी (ता. ७ ) दुपारच्या सुमारास घडली.
राजघर येथील शेतकरी पंताजी एकनाथ पडवळ यांच्या गावच्या खडे माळशेजारी हद्दीतील रानात चारायला सोडलेल्या शेळ्यांतील एका बोकडाचा मृत्यू झाला असून या घटनेबाबत वनविभागाला कळवण्यात आले आहे. सोमवारी (ता. ५) राजघर हद्दीत बिबट्याचे दर्शन झाल्यानंतर मंगळवारी (ता. ६) ग्रामपंचायतीच्या वतीने बिबट्याचा वावर असल्याचे पत्र वनविभागाला देण्यात आले होते. त्यानंतर ही घटना घडल्याने ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बिबट्याचा वावर वाढला असून वनविभागाकडून योग्य त्या उपाययोजना करावी. तसेच शेतकऱ्याला तातडीने नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी सर्जेराव पडवळ, संदीप पडवळ यांनी केली आहे. तर गुरुवारी पंचनामा करून ग्रामस्थांना खबरदारी विषयी मार्गदर्शन करण्यात येणार असल्याचे वनपाल विद्या गेंगजे, वनरक्षक महेश जगताप यांनी सांगितले.
