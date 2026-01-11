संगमनेरच्या सरपंचांच्या अपात्र आदेशाला स्थगिती
पुणे

संगमनेरच्या सरपंचांच्या अपात्र आदेशाला स्थगिती

Published on

महुडे, ता.११ : संगमनेर (ता .भोर) येथील ग्रामपंचायतीच्या सरपंच सायली महेंद्र साळुंखे यांना कर्तव्य पालनात कसूर व हलगर्जीपणा केल्याबद्दल विभागीय आयुक्त यांनी सरपंच यांच्या उर्वरित कालावधीसाठी सरपंच व सदस्य पदावरून काढून टाकण्यात येत असल्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाला राज्य शासनाच्या ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्रालयाकडून मंत्री जयकुमार गोरे यांनी पुढील सुनावणीपर्यंत तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली. यामुळे सरपंच साळुंके यांना दिलासा मिळाला आहे.
पुणे विभागीय आयुक्तांनी ८ डिसेंबर २०२५ ला महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ३९ (१) अन्वये कारवाई करत सायली साळुंखे यांना सरपंच पदावरून दूर करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरुद्ध साळुंखे यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ३९ (३) नुसार ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडे १५ डिसेंबरला अपील दाखल केले होते. या प्रकरणावर ६ जानेवारी २०२६ ला मंत्रालयात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी पार पडली. यावेळी अपिलार्थी सायली साळुंखे आणि प्रतिवादी यांचे वकील तसेच क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी आपली बाजू मांडली. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर, ग्रामविकास मंत्र्यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की या प्रकरणात अपिलार्थी आणि प्रतिवादी यांचे मुद्दे तपासून घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सद्यःस्थितीत तूर्त अंतिम निर्णय घेता येत नाही. वस्तुस्थिती विचारात घेता, विभागीय आयुक्तांच्या ८ डिसेंबर २०२५ च्या आदेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत तात्पुरती स्थगिती देण्यात येत असल्याचे ग्रामविकास मंत्र्यांनी गुरुवारी (ता. ८) काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे.

Marathi News Esakal
www.esakal.com