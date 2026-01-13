आंबवडे, हिर्डोशीत यात्रेपूर्वी गोधड्या धुण्याची लगबग
हिर्डोशी, ता. १२ : पौष पौर्णिमेला श्री मांढरदेवीची यात्रा उत्सव झाल्यानंतर भोर तालुक्यातील आंबवडे, हिर्डोशी खोऱ्यातील यात्रांना सुरुवात होते. यानिमित्त यात्रेपूर्वी खेडोपाडी महिलांची गोधड्या धुण्याची लगबग सध्या दिसून येत आहे.
सण, उत्सव जवळ आल्यावर घरातील जुन्या गोष्टी स्वच्छ केल्या जातात. त्यात विशेष करुन गोधडीचा समावेश असतो. गोधडी हे प्रेम आणि आपुलकीचे प्रतीक असल्याने, ते स्वच्छ ठेवणे हे धार्मिक आणि भावनिक दृष्ट्या महत्त्वाचे मानले जाते. जुन्या कापडांपासून बनवलेली गोधडी पुन्हा वापरणे हे पर्यावरणासाठीही चांगले असून आई-आजीच्या हाताने शिवलेल्या गोधडीत प्रेम आणि मायेची ऊब असते.
सध्याच्या आधुनिक काळात पारंपारिक वारसा, जुन्या आठवणी आणि मायेची ऊब जपणारी गोधडी नामशेष होण्याच्या मार्गावर असली तरी भोरच्या ग्रामिण भागात आजही गोधड्यांचा वापर सर्रास केला जातो. यात्रा, दिवाळी, दसरा आदी सणासुदीला घरातील वापरत असलेल्या जुन्या गोधड्या, चादरी धुण्यासाठी महिलांची नदी, धरण, कालवा किंवा पाणवठ्याच्या ठिकाणी लगबग नेहमी पाहायला मिळते. महिलांबरोबरच कुटुंबातील सदस्य, मुलेही या कामात उत्साहाने सहभागी होतात. उन्हात वाळत घातलेल्या रंगीबेरंगी गोधड्या खेडोपाडी पाणवठ्याजवळ दिसून येतात.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.