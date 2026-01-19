‘मावळा मॅरेथॉन’मध्ये १०२३ जणांचा सहभाग
महुडे, ता. १९ : भोलावडे (ता. भोर) येथील राजा रघुनाथराव विद्यालय मैदान येथे पंच-जल-वन व राजेशभाऊ बोडके युवा मंच यांच्या माध्यमातून रविवारी (ता. १८) भोर तालुक्यात प्रथमच आयोजित केलेल्या ‘मावळा मॅरेथॉन’ स्पर्धेत १०२३ धावपटूंनी सहभाग घेत स्पर्धा यशस्वी केली.
सकाळी साडेसहा वाजता सुरू झालेल्या मॅरेथॉनसाठी ३, ५, १० व २१ किलोमीटर प्रकारात भोर तालुक्यासह इतर ठिकाणच्या धावपटूंनी सहभाग घेतला. स्पर्धेसाठी प्रज्वल इंजिनिअरिंग यांचे विशेष सहकार्य लाभले. सहभागी धावपटू, स्वयंसेवक, पोलिस प्रशासन, नेरे प्राथमिक आरोग्य केंद्र वैद्यकीय पथक, सामाजिक संस्था व ग्रामस्थ यांच्या सहकार्यातून मॅरेथॉन यशस्वी झाली असल्याचे राजेश बोडके यांनी सांगितले. यावेळी उपेंद्र धोबळे, शंतनू कलामकर, हृषिकेश नागरकर, प्रशांत मोदी, नीलेश मुसळ, पंकज गिरगावकर आदी उपस्थित होते.
मावळा मॅरेथॉन निकाल (अनुक्रमे प्रथम तीन क्रमांक)
२१ किलोमीटर पुरुष ः स्वप्नील कोचके, वैभव गवते, सार्थक काळे.
महिला- आश्लेषा झोलेकर, स्नेहा मेमाने, अल्मय मुळाणी.
१० किलोमीटर पुरुष ः प्रिन्स सातारकर, आदित्य सुतार, उमेश आजमाने.
महिला- रोशनी निशाद, अमृता मांडेव, नंदिनी गिरी.
५ किलोमीटर -ज्ञानेश्वरी विठ्ठल दानवले.
३ किलोमीटर - सई दत्तात्रेय अब्दागिरे.
03004
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.