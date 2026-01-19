भोर येथे रोटरीच्या स्पर्धांमध्ये १२०० विद्यार्थांचा सहभाग
हिर्डोशी, ता. १९ : रोटरी क्लब ऑफ भोर-राजगड यांच्या वतीने झालेल्या चित्रकला, हस्ताक्षर व वक्तृत्व स्पर्धेचा वार्षिक बक्षिस वितरण सोहळा शनिवारी (ता. १७) भोरमधील सोनाली गार्डन येथे पार पडला. यावर्षी भोर शहर व तालुक्यातील चित्रकला व सुंदर हस्ताक्षर स्पर्धेत एकूण ९०० विद्यार्थ्यांनी तर वक्तृत्व स्पर्धेत २३० विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता.
शालेय विद्यार्थ्यांसाठी गेल्या सत्तावीस वर्षांपासून रोटरी क्लबतर्फे या स्पर्धा घेतल्या जातात. पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या चार गटांमध्ये यंदाची स्पर्धा झाली. भोरच्या उपनगराध्यक्षा ॲड. जयश्री शिंदे, रोटरी क्लब ऑफ भोर-राजगडच्या अध्यक्षा राजेश्री शेटे, सचिव सुनील थोपटे व सदस्यांच्या हस्ते रोटरीचे सन्मानचिन्ह व पदक देऊन सर्व विजेत्यांना सन्मानित करण्यात आले. या वेळी उपनगराध्यक्षा शिंदे यांनी मार्गदर्शन केले. दरम्यान, अमेरिका येथील नासा संस्थेस भेट दिलेल्या धावडीच्या प्राथमिक शाळेतील अदिती शंकर राऊत हिचा विशेष सत्कार करण्यात आला. रोटरी क्लबचे विनय कुलकर्णी, डॉ. संजय म्हेत्रे, बाळासाहेब नवले, संपतराव मळेकर, सतीश रास्ते, सुरेश गोसावी, चारुशीला निकम, वृंदा कुलकर्णी, स्मिता काळे, अनुराधा कोंढाळकर, विद्यार्थी, पालक व शिक्षक उपस्थित होते. सचिव सुनील थोपटे यांनी प्रास्ताविक केले. प्रा. श्रीकांत निकम व रवींद्र हर्णसकर यांनी स्पर्धेचे संपूर्ण नियोजन केले.