निगुडघरच्या ओढ्यात आढळला अनोळखी पुरुषाचा मृतदेह
हिर्डोशी, ता. २८ : निगुडघर (ता. भोर) येथील ओढ्यात एका ४० ते ४५ वयाच्या अनोळखी पुरुषाचा मृतदेह आढळून आल्याची घटना शनिवारी (ता. २४) समोर आली आहे. याबाबत निगुडघरचे पोलिस पाटील शिवाजी रेणुसे यांनी भोर पोलिस ठाण्यात माहिती दिली आहे. त्यानुसार अकस्मात मृत्यूची नोंद दाखल करण्यात आली आहे.
निगुडघर येथील कोरड्या ओढ्यात शनिवारी सायंकाळी साडेपाच दरम्यान बेवारस पुरुषाचा सडलेला मृतदेह आढळून आल्याची माहिती मिळताच भोर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक आण्णा पवार, हिर्डोशी बीट अंमलदार अजय साळुंके, अभय बर्गे, सागर झेंडे, योगेश राजिवडे, ज्ञानेश्वर शेडगे यांनी घटनास्थळाची पाहणी करून मृतदेह भोर उपजिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात आला आहे.
मृत अनोळखी पुरुषाचे वय अंदाजे ४० ते ४५ असून उंची अंदाजे १६८ सेंटीमीटर आहे. अंगावर हाफ जीन्स पॅन्टचा बरमुडा असून कमरेला लेदरचा बेल्ट आहे. डोक्यावर केस नसून अंगावर कोठेही जखमा नाहीत. डाव्या हातामध्ये पितळी कडे आहे. थोडी वाढलेली पांढरी दाढी दिसत आहे. या वर्णनानुसार अशी व्यक्ती ओळखीची किंवा माहितीची असल्यास भोर पोलिस ठाण्याशी संपर्क करावा, असे आवाहन पोलिस निरीक्षक आण्णा पवार व तपासी अंमलदार सहा. पोलिस उपनिरीक्षक ए. एच. खुटवड यांनी केले आहे.
