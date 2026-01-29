हिरडस मावळात श्रद्धांजली अर्पण
हिर्डोशी, ता. २९ : उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर निगुडघर (ता.भोर) येथे गुरुवारी (ता.२९) हिरडस मावळाच्यावतीने श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.
निगुडघर येथील चौकात हिरडस मावळातील नागरिकांच्या वतीने अजित पवार यांचे फलक लावले होते. त्याखाली फुलांची आरास केली होती. फोटोला पुष्प अर्पण करून नागरिकांकडून श्रद्धांजली वाहण्यात आली. यावेळी प्रथमतः पसायदान घेण्यात आले. त्यानंतर उपस्थितांनी अमर रहे अमर रहे ... अजितदादा अमर रहे अशा घोषणा देण्यात आल्या. यावेळी सर्वच जण भावुक झाले. तर काही कार्यकर्त्यांना गहिवरून आले. दरम्यान, भोर तालुक्यात दादांचे स्मारक उभारले पाहिजे अशी भावना व्यक्त केली. दरम्यान, भोलावडे (ता.भोर) येथे वेळवंड खोरे, महुडे खोरे, राजगड खोर्याच्यावतीने फुलांच्या आरास केलेल्या अजितदादांच्या फोटोला पुष्प अर्पण करत श्रद्धांजली वाहण्यात आली. यावेळी नागरिक भावुक झाले होते.
