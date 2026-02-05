हरतळी येथील संगमावर विसर्जन
हिर्डोशी, ता. ५ : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा अस्थिकलश भोर तालुक्यात दर्शनासाठी आणण्यात आला होता. सजवलेल्या रथातून नेण्यात आलेल्या अस्थिकलशाचे दर्शन भोर शहर, म्हाळवडी व आंबवडे खोऱ्यातील नागरिकांनी घेतले.
भोरमध्ये मंगळवारी (ता. ३) सायंकाळी अस्थिकलश दर्शनासाठी आणण्यात आला. प्रथमतः म्हाळवडी येथे आमदार शंकर मांडेकर यांच्या सभेठिकाणी शेकडो लोकांनी दर्शन घेतले. त्यानंतर बुधवारी (ता. ४) भोर शहर व त्यानंतर सजवलेला रथ आंबवडे खोऱ्यातील गावातून पाठवण्यात आला. अजितदादांचा अस्थिकलश गावात आल्याचे समजताच गावागावातून महिलांसह नागरिकांकडून दर्शन घेण्यात आले. त्यानंतर संध्याकाळी हरतळी येथील संगमावर अस्थिकलशाचे विसर्जन करण्यात आले.
आमदार शंकर मांडेकर, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे, भोरचे नगराध्यक्ष रामचंद्र आवारे यांच्या पुढाकारातून पुण्याहून भोरमध्ये आणलेल्या अस्थिकलशाच्या दर्शनासाठीच्या नियोजनात राष्ट्रवादी शहराध्यक्ष संदीप शेटे, कार्याध्यक्ष सोमनाथ ढवळे, बाळासाहेब खुटवड, राजू भोसले व श्याम शेटे यांचे सहकार्य लाभले, तर अस्थिकलश विसर्जनावेळी अमित जाधव, सुनील थोपटे, प्रसाद महाजन, कुणाल धुमाळ आदी उपस्थित होते.
