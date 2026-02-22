भोरमधील ६५ संगणक परिचालक उद्या आंदोलनात
हिर्डोशी, ता. २२ : महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटना यांच्या वतीने राज्यातील ग्रामपंचायत स्तरावर मागील १४ वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या संगणक परिचालकांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी मंगळवारी (ता. २४) मुंबई येथील आझाद मैदानावर आयोजित आंदोलनात जिल्ह्यातील ८२२ संगणक परिचालक सहभागी होणार असल्याची माहिती संघटनेचे पुणे जिल्हाध्यक्ष संतोष कुडले यांनी दिली.
मुंबईतील आंदोलनाच्या अनुषंगाने भोर तालुक्यातील ६५ संगणक परिचालक आंदोलनात सहभागी होणार असून याबाबतचे निवेदन भोरचे गटविकास अधिकारी चंद्रकांत विपट यांना शनिवारी (ता.२१) देण्यात आले.
यावेळी जिल्हाध्यक्ष कुडले, महेश किंद्रे सह महिला संगणक परिचालक उपस्थित होत्या. राज्यातील सुमारे २८ हजार ५०० ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत असलेले अंदाजे २०,००० संगणक परिचालक गेली १४ वर्षे अत्यल्प मानधनावर काम करत आहेत. वाढती महागाई, अस्थिर सेवा अटी आणि अपुरी वेतनरचना यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक अन्याय होत आहे. शासनाने वारंवार आश्वासने देऊनही अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात येत असून, शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा अशी मागणी संघटनेकडून केली जात आहे.
या आहेत प्रमुख मागण्या
संगणक परिचालकांना कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन
मासिक मानधन १८ हजार रुपये
सामाजिक सुरक्षा, विमा व इतर शासकीय सुविधा
महिलांना प्रसूती रजा व इतर सेवा लाभ
ग्रामपंचायत स्तरावर आवश्यक तांत्रिक साधनसामग्री
राज्यातील संगणक परिचालक गेली अनेक वर्षे शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी प्रामाणिकपणे करत आहेत. मात्र त्यांना न्याय्य वेतन व सेवा सुरक्षा मिळत नाही. शासनाने अर्थसंकल्पात ठोस तरतूद करून तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल.
-संतोष कुडले, जिल्हाध्यक्ष संगणक परिचालक संघटना
