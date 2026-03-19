म्हसर येथे टँकरने पाणीपुरवठा
हिर्डोशी, ता. १९ : म्हसर बुद्रुक (ता.भोर) येथे पाण्याच्या टंचाईमुळे पाण्याचा तुटवडा भासू लागल्याने महिला व ग्रामस्थांनी मंगळवारी (ता.१७) पंचायत समिती अधिकारी, पदाधिकारी यांची भेट घेऊन तातडीने पाण्याचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी केली. त्याची दखल घेत बुधवारी (ता.१८) टँकरने पाणीपुरवठा करण्यास सुरुवात केली.
म्हसर बुद्रुक मधील जाधव व म्हसुरकर आवाड येथे पाणी टंचाई झाली आहे. तसेच जलजीवन योजना अपूर्ण असल्याने शासनाकडून पाणी प्रश्नावर योग्य तो मार्ग काढण्यात यावा, अशी मागणी मंगळवारी पत्रकाद्वारे केली. त्यानंतर गटविकास अधिकारी चंद्रकांत विपट, जिल्हा परिषद सदस्य प्रवीण जगदाळे, सभापती मनीषा कंक, उपसभापती विशाल कोंडे, सदस्य राजेश बोडके यांनी पाणीपुरवठा अधिकारी मनीष भांबरे, ग्रामसेवक व ग्रामस्थांबरोबर चर्चा करून पाण्याचा प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले. त्यातून दुसऱ्याच दिवशी तातडीने प्रशासनाकडून टँकर सुरू करण्यात आला.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
