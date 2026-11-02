‘काव्य पुष्पांजली’चे पुण्यात प्रकाशन

हिर्डोशी, ता. २ : इंगवली (ता. भोर) येथील बबन हिरामण मोहिते यांनी वयाच्या ८०व्या वर्षी आपल्या लेखणीतून तयार केलेल्या ‘काव्य पुष्पांजली’ या काव्यसंग्रहाचे प्रकाशन रविवारी (ता. १) पुण्यात एका कार्यक्रमात पार पडले.
या काव्यसंग्रहात मोहिते यांनी त्यांच्या मनातील भावना, विचार आणि आयुष्यातील अनुभव कवितेच्या माध्यमातून मांडले आहेत.
या संग्रहात स्वलिखित तेरा कविता प्रसिद्ध केल्या आहेत. मुंबई येथील वेलवेट कविशा पब्लिकेशन व झेप सामाजिक संस्था यांच्यामार्फत मोफत प्रकाशन केले आहे. यासाठी लेखिका रश्मी टांकसाळकर यांचे सहकार्य लाभले. प्रकाशन प्रसंगी प्रकाशिका वर्षा ठुकरुल, ॲड. मिताली कुवळेकर तसेच मोहिते यांचे कुटुंब उपस्थित होते. मोहिते हे माध्यमिक विद्यालयाचे सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक होते. या वयातही त्यांनी साहित्यप्रवास पुस्तकाच्या रूपाने वाचकांसमोर ठेवला असल्याने त्यांचे अभिनंदन होत आहे. हा कवितासंग्रह म्हणजे केवळ शब्दांचा संग्रह नाही, तर एका अनुभवसमृद्ध आयुष्याचा भावस्पर्शी शब्दप्रवास आहे. सगे-सोयरे, नातीगोती, माणसांचा सहवास, सुख-दुःखाचे प्रसंग, अनुभव, आयुष्यात भेटलेल्या माणसांच्या आणि प्रसंगांच्या आठवणींना कवितेच्या रूपाने जपले आहे असे टांकसाळकर यांनी सांगितले.
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