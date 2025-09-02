मुंबईत मराठा आंदोलकांसाठी आरोग्य शिबिर
नारायणगाव, ता. २ : आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या मराठा आंदोलकांसाठी राजे शिवछत्रपती प्रतिष्ठान, नारायणगाव, वारूळवाडी (ता. जुन्नर) परिसरातील मराठा समाज बांधव यांच्या वतीने आरोग्य तपासणी शिबिराचे केले आहे. या शिबिरात आंदोलकांची आरोग्य तपासणी करून सुमारे चार लाख रुपये किमतीच्या मोफत औषधाचे वाटप केले. आंदोलन सुरू असेपर्यंत ही वैद्यकीय सेवा सुरू ठेवण्यात येणार आहे, अशी माहिती राजे शिवछत्रपती प्रतिष्ठानचे संस्थापक, नारायणगावचे उपसरपंच योगेश पाटे यांनी दिली.
उपसरपंच पाटे यांनी केलेल्या आवाहनाला नारायणगाव परिसरातील औषध विक्रेते, काही डॉक्टर यांनी प्रतिसाद देऊन थंडी, ताप, जुलाब, उलट्या, रक्तदाब, मधुमेह आदी आजारासाठी उपयुक्त असणारी औषधे व गोळ्या भेट दिली आहेत. ही औषधे हनुमान मित्र मंडळाच्या रुग्णवाहिकेतून आझाद मैदान येथील आंदोलनस्थळी नेण्यात आली. या उपक्रमाचे नियोजन पाटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली संतोष दांगट, अनिल गावडे, नंदकुमार आडसरे, प्रमोद खांडगे, अनिकेत गाढवे, अनिकेत रावळ, ईश्वर पाटे, अबू शेटे यांनी केले. डॉ. मारुती पाचपुते, डॉ. शैलजा पाचपुते, डॉ. ऋषिकेश पाचपुते, डॉ. प्रियांका पाचपुते यांनी आरोग्य तपासणी करून आंदोलकांवर उपचार केले. गरजूंना मोफत औषधाचे वाटप केले. यावेळी नारायणगाव ग्रामस्थांच्या वतीने एक हजार रेनकोटचे वाटप आंदोलकांना करण्यात आले.
