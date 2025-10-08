नारायणगावात कोथिंबीर, मेथीची ५० रुपयांना जुडी
नारायणगाव, ता. ८: जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नारायणगाव उपबाजाराच्या आवारात झालेल्या लिलावात चांगल्या प्रतीच्या कोथिंबीर, मेथीच्या जुडीला शेकडा ५००० रुपये(जुडीला ५० रुपये) या हंगामातील उचांकी बाजारभाव मिळाला. सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे नुकसान झाल्यामुळे उपबाजारात कोथिंबीर, मेथीची आवक घटल्याने बाजारभावात वाढ झाली आहे.अशी माहिती सभापती संजय काळे यांनी दिली.
बाजारारात मंगळवारी (ता. ७) झालेल्या लिलावात प्रतवारीनुसार कोथिंबीर, मेथी, शेपू जुडीला शेकडा अनुक्रमे ६०० रुपये ते पाच हजार, १६०१ रुपये ते पाच हजार, ५०१ रुपये ते २४०१ रूपये भाव मिळाला. उपबाजार आवारात १ लाख ८९ हजार कोथिंबीर, मेथी, शेपू जुड्याची आवक झाली होती.
जुन्नर,आंबेगाव तालुक्यात सप्टेंबर महिन्यात मुसळधार पाऊस झाला होता. शेतात पाणी साठल्यामुळे कोथिंबीर, मेथी, शेपू पिकाचे ६० ते ७० टक्के नुकसान झाले आहे. एकरी तीन ते चार हजार जुड्या निघणे अपेक्षित असताना एक हजार ते दीड हजार जुड्या उत्पन्न निघत आहे. या मुळे भाव वाढ झाली आहे.
टोमॅटोची आवक घटली
नारायगाव उपबाजार आवारात बुधवारी (ता.८) सकाळी सुमारे आठ हजार टोमॅटो क्रेटची आवक झाली. प्रतवारीनुसार टोमॅटो क्रेटला शंभर रुपये ते साडेतीनशे रुपयांच्या दरम्यान भाव मिळाला. मागील एक महिन्यापासून टोमॅटोच्या बाजारभावात घट झाली आहे.
