वारूळवाडी येथे चोरट्यांचा धुमाकूळ
नारायणगाव, ता. १२ : वारूळवाडी (ता. जुन्नर) ग्रामपंचायत हद्दीतील महाविद्यालय रस्त्यालगत असलेल्या साईधाम सोसायटीमधील बंद सदनिकेचा दरवाजा तोडून चोरट्यांनी कपाटात ठेवलेले ४७ ग्रॅम सोन्याचे दागिने, २० हजार रुपयांची रोख रक्कम असा सुमारे पाच लाख रुपये किमतीचा ऐवज चोरून नेला. ही घटना रविवारी (ता. १२) पहाटे साडेतीन वाजण्याच्या सुमारास घडली.
चोरीच्या या घटनेची सीसीटीव्ही चित्रीकरण उपलब्ध झाले असून, दुचाकीवरून आलेल्या दोन चोरट्यांनी ही चोरी केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या प्रकरणी नवनाथ नलावडे यांनी नारायणगाव पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. मात्र, पोलिस ठाण्याच्या सर्व्हरला अडचण असल्याने फिर्याद दाखल झाली नाही. पोलिसांनी फिर्याद दाखल करण्यासाठी नंतर येण्यास सांगितले आहे, अशी माहिती निखिल नलावडे यांनी दिली.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, नलावडे हे सदनिकेला कुलूप लावून शनिवारी (ता. १०) गावी धोलवड येथे गेले होते. रविवारी पहाटे साडेतीन वाजण्याच्या सुमारास दोन चोरट्यांनी दरवाजा तोडून कपाटातील मंगळसूत्र, चैन, कानातील वेल, टॉप आदी ४७ ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे दागिने व २० हजार रुपयांची रोकड चोरून नेली.
याच सोसायटीमधील नीलेश नलावडे व कुबेर सोसायटीमधील नरेश पारवे यांचा असे दोन बंद सदनिकांच्या दरवाजाचा कडी कोयंडा तोडून चोरट्यांनी चोरी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, यामध्ये कोणी राहण्यास नसल्याने चोरट्यांचा प्लॅन फसला.
महिलेच्या गळ्यातील मंगळसूत्राची चोरी
आनंदवाडी येथील उज्ज्वला गणेश पाटोळे ही महिला शनिवारी (ता. ११) सकाळी साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास पुणे- नाशिक महामार्गाने निघाली होती. नारायणगाव बस स्थानकाजवळ मोटरसायकलवर आलेल्या दोन जणांपैकी मागे बसलेल्या एकाने पाटोळे यांच्या गळ्यातील १४ ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे मंगळसूत्र हिसकावून नेले. त्यानंतर चोरटे आळेफाट्याच्या दिशेने वेगात गेले. याप्रकरणी नारायणगाव पोलिस ठाण्यात पाटोळे यांनी तक्रार दिली आहे.
