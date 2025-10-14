वृत्तपत्र विक्रीतून बनल्या उच्चशिक्षित
वारूळवाडी (ता. जुन्नर) येथील आरती सुहास वारुळे या गृहिणीने वृतपत्र एजन्सीच्या माध्यमातून घरोघरी वृत्तपत्राचे वाटप करून प्रपंचाचा गाडा रुळावर आणला आहे. मुलांचे शिक्षण व कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळत त्या स्वतःही उच्चशिक्षित झाल्या आहेत. एम.ए.बी.एड चे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर सध्या त्या कायद्याचे (एलएलबी)शिक्षण घेत आहेत. त्यांची शिक्षणाची धडपड व जिद्द इतर गृहिणींना प्रेरणा देणारी आहे.
ओतूर येथील आरती यांचा विवाह सन ११ डिसेंबर २०१० रोजी वारूळवाडी येथील शेतकरी कुटुंबातील सुहास अशोक वारुळे यांच्याशी झाला. सुहास यांच्या वडिलांचे आकस्मित निधन झाल्यामुळे त्यांचा सांभाळ त्यांच्या आत्या सुरेखा वसंतराव खैरे यांनी केला. सुरेखा खैरे यांचा वृत्तपत्र विक्रीचा व्यवसाय असल्याने लग्न झाल्यानंतर आरती यांनी त्यांना मदत करण्यास सुरुवात केली. नारायणगाव बसस्थानकातून वृत्तपत्राचे गठ्ठे ताब्यात घेणे, त्यानंतर घरोघरी वृत्तपत्राचे वाटप करणे हा पहाटे चार ते सकाळी सात दरम्यानचा आरती वारुळे यांचा हा दिनक्रम मागील दहा वर्षापासून सुरू आहे. वृत्तपत्र वाटप, बिल जमा करणे या कामात त्यांचे पती सुहास, आत्या सुरेखा हे त्यांना मदत करत आहेत.
आरती यांनी दोन मुले आठवी व चौथी इयत्तेत इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिक्षण घेत आहेत.
