नारायणगावात घरफोडीच्या प्रमाणांत वाढ
नारायणगाव, ता. १६: नारायणगाव, वारूळवाडी परिसरातील गृहनिर्माण सोसायटीमधील बंद सदनिका घरफोडीच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. महिलांच्या गळ्यातील दागिने हिसका मारून चोरून नेण्याच्या काही घटना झाल्या आहेत. सोन्याचे वाढलेले बाजारभाव व दिवाळीची पार्श्वभूमी यामुळे प्रामुख्याने या चोरीच्या घटना वाढल्या आहेत. त्यामुळे सतर्क राहून
सदनिका अथवा घर बंद करून जाताना घरात मौल्यवान वस्तू, पैसे ठेवू नयेत. बँकेतून पैसे काढताना काळजी घ्यावी. आपल्या भागातील संशयित व्यक्तींची माहिती पोलिसांना द्यावी, असे आवाहन नारायणगाव पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रवीण सपंगे यांनी केले आहे.
बांधकाम, रंगकाम, वीज जोडणी, ऊस तोडणी, द्राक्ष बागांच्या मशागतीची कामे आदि कामासाठी इतर जिल्ह्यातील व परराज्यातील नागरिक जुन्नर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात दाखल झाले आहेत. या मुळे नागरिकांनी सतर्क राहावे. नारायणगाव वारूळवाडी भागात १२ ऑक्टोबर ते १४ ऑक्टोबर दरम्यान पहाटेच्या सुमारास तीन ठिकाणी बंद सदनिकेचा कडी कोयंडा तोडून चोरट्यांनी सुमारे २५ तोळे सोन्याचे, २५ तोळे चांदीचे दागिने व वीस हजार रुपयांची रोख रक्कम असा सुमारे वीस लाख रुपयांचा ऐवज चोरून नेला आहे. १० ऑगस्ट रोजी तीन दुकानाचे शटर उचकटून दोन लाख रुपयांचा मुद्देमाल चोरून नेला आहे. दोन महिन्यापूर्वी दुपारी एक ते दोन च्या सुमारास नारायणगाव, वारूळवाडी भागातील बंद सदनिकेचा कडी कोयंडा तोडून चोट्यांनी सुमारे १३ तोळे सोन्याचे दागिने व रोख रक्कम चोरून नेली होती. मोटरसायकल वर आलेल्या भामट्यांनी वारूळवाडी येथील उज्वला पाटोळे, ममता तंवर, साळवाडी येथील पूजा चव्हाण, नारायणगाव येथील मोहिनी अडसरे, सुरेखा घोटे या महिलांच्या गळ्यातील मंगळसूत्र हिसका मारून चोरून नेले होते. या घटनेत घोटे या स्कुटी वरून खाली पडल्याने त्यांचा पाय फ्रॅक्चर झाला होता. बहुतेक चोरीचे सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांना मिळाले आहेत. आरोपी हे परराज्यातील असल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना सतर्क करण्यासाठी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सपंगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी नारायणगाव, वारूळवाडी परिसरातील पंचवीस गृहनिर्माण सोसायट्यायांना भेट देऊन नागरिकांशी संवाद साधला.
शाळेला सुट्ट्या लागल्याने व दिवाळी सण जवळ आल्याने प्रामुख्याने नोकरदार घराला कुलूप लावून सुट्टी निमित्त बाहेरगावी जातात. या संधीचा फायदा चोरटे घेऊन बंद घरातील ऐवज चोरून नेत असल्याचे दिसून येत आहे. नागरिकांनी बंद घरात मौल्यवान वस्तू ठेवू नयेत. गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत. दोन शिफ्ट मध्ये सुरक्षारक्षक ठेवावेत.
- प्रवीण सपंगे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक
07351
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.