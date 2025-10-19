रोहित्र फोडणाऱ्याकडून चोरीचा मुद्देमाल जप्त
नारायणगाव, ता. १९: रोहित्र फोडून फ्यूजमधील तांब्याच्या पट्ट्यांची चोरी करणाऱ्या चार आरोपींपैकी आरोपीला दरंदळे मळा येथील शेतकऱ्याने पकडून महावितरण कंपनीचे अधिकारी व नारायणगाव पोलिसांच्या ताब्यात दिले. आरोपीला नारायणगाव पोलिसांनी अटक केली आहे. चोरीचा मुद्देमाल त्याच्याकडून जप्त केला आहे.
याप्रकरणी संतोष सोमनाथ जडगुले (रा. संगमनेर, ता. संगमनेर) याला अटक केली असून इतर आरोपी फरार आहेत. संगमनेर येथील संतोष जडगुले व इतर तीन आरोपी शनिवारी (ता. १८) सायंकाळी चार वाजण्याच्या सुमारास दरंदळे मळा येथील सागर दरंदळे यांच्या शेतातील रोहित्र फोडून फ्यूजमधील तांब्याच्या पट्ट्यांची चोरी करत होते. यावेळी सागर दरंदळे यांनी इतर शेतकऱ्यांच्या मदतीने संतोष जडगुले याला पकडले. दरम्यान, दोन महिला व एक पुरुष असे तीन आरोपी फरार झाले. दरंदळे यांनी संतोष जेडगुले याला महावितरण कंपनीचे अधिकारी व नारायणगाव पोलीसांच्या ताब्यात दिले. याप्रकरणी महावितरणचे कर्मचारी मंगेश घोडेकर यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून नारायणगाव पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
