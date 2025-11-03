जुन्नर कृषी बाजार समितीचे ‘नाफेड’ हमीभाव केंद्र सुरू
नारायणगाव, ता. ३ : शासकीय हमीभाव खरेदी योजना २०२५-२६ अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाने जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीला सोयाबीन खरेदीसाठी नाफेड हमीभाव केंद्र सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषानुसार प्रतिक्विंटल ५ हजार ३२८ रुपये, या दराने जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नारायणगाव येथील उपबाजारात सोयाबीनची खरेदी केली जाणार आहे, अशी माहिती सभापती संजय काळे यांनी दिली.
सोयाबीनला योग्य भाव मिळावा, शेतकऱ्यांचे नुकसान टळावे, या उद्देशाने मागील दोन वर्षापासून सोयाबीन खरेदी केंद्राला मंजुरी मिळावी, यासाठी जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे प्रयत्न सुरू होते. बाजार समितीने मागील वर्षी व या वर्षीसुद्धा सोयाबीन खरेदीसाठी परवानगी मिळावी, यासाठी प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र, यापूर्वी खेड खरेदी-विक्री संघाला सोयाबीन खरेदीची परवानगी मिळाली होती. त्यामुळे जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीने सादर केलेल्या सोयाबीन खरेदीच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्यास तांत्रिक अडचण निर्माण झाली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या माध्यमातून खास बाब म्हणून जुन्नर बाजार समितीला सोयाबीन खरेदी केंद्राला परवानगी मिळाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. सोयाबीन विक्रीसाठी शेतकऱ्यांनी अगोदर बाजार समितीकडे ऑनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
ऑनलाइन नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे : अद्ययावत ७/१२ सोयाबीन- पीक व त्यावर असलेले पीक क्षेत्रफळ नोंदणीसह, आधार कार्ड व आधारकार्ड लिंक असलेले बँक खाते, नोंदणी करिता मोबाईल व स्वतः शेतकरी यांनी बायोमॅट्रिक करिता हजर राहावे.
