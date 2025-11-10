नारायणगाव बाह्यवळणावर जीप उलटली
नारायणगाव, ता. १० : येथील पुणे-नाशिक महामार्गावरील बाह्यवळण रस्त्यावरील गतिरोधक न दिसल्याने भाजीपाला वाहतूक करणारी जीप गतिरोधकावर आदळून उलटली. यामुळे महामार्गावर वाहतुकीची कोंडी झाली होती. ही घटना सोमवारी (ता. १०) रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास झाली. सुदैवाने जीवितहानी टळली.
राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या वतीने बाह्यवळण रस्त्यावर तयार करण्यात आलेला गतिरोधक तांत्रिकदृष्ट्या योग्य नाही. गतिरोधकाला पांढरे पट्टे अथवा रिफ्लेक्टर नाहीत.यामुळे चालकाला गतिरोधक न दिसल्याने गतिरोधकावर जीप आदळून पलटी झाली. यामध्ये जीपचे मोठी नुकसान झाले. जीपमधील चालक, त्यांची पत्नी व लहान मुलगी किरकोळ जखमी झाली. राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या भोंगळ कारभाराचा फटका जीप चालकाला बसला आहे. सुमारे दीड वर्षांपासून खोडद चौकातील बाह्यवळण रस्त्यावरील पुलाचे काम सुरू आहे. यामुळे पुण्याकडून नाशिककडे जाणारी वाहतूक उपरस्त्याने वळवली असून या रस्त्यावर सुमारे एक फूट उंचीचा गतिरोधक उभारला आहे. बाह्यवळण रस्त्यावरील उपरस्त्यावरील पथदिव्यांचा वीजपुरवठा मागील पाच महिन्यांपासून बंद आहे. याकडे राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे दुर्लक्ष आहे. गतिरोधकावर पांढरे पट्टे अथवा रिफ्लेक्टर नसल्याने नारायणगाव येथून भाजीपाला घेऊन नगरच्या दिशेने जीप घेऊन निघालेल्या चालकाला गतिरोधक दिसला नाही. यामुळे गतिरोधकावर आदळून जीप उलटली घटनास्थळी उपस्थित असलेले चित्रपट अभिनेते, दिग्दर्शक अभय वाव्हळ यांनी जखमींना मदत केली. राष्ट्रीय महामार्गाच्या भोंगळ कारभारावर वाव्हळ यांनी टीका केली. अपघाताला निमंत्रण देणारा गतिरोधक तातडीने काढून टाकण्यात यावा. अशी मागणी यावेळी वाव्हळ यांनी केली. नारायणगाव पोलिस ठाण्याचे वाहतूक पोलिस मासळकर यांनी घटनास्थळी येऊन क्रेनच्या साहाय्याने जीप रस्त्यावरून बाजूला केली. त्यानंतर महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत झाली.
