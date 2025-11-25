नारायणगाव- आळेफाटा मार्गाची दुरवस्था
नारायणगाव, ता. २५ : पुणे- नाशिक महामार्गावरील नारायणगाव ते आळेफाटा (ता. जुन्नर) दरम्यानच्या रस्त्यावर ठिकठिकाणी खड्डे पडले आहेत. काही ठिकाणी रस्ता उखडला आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना वाहन चालविताना मोठी कसरत करावी लागत आहे.
चाळकवाडी (ता. जुन्नर) येथील टोल नाक्यावर टोल वसुली केली जाते. मात्र, असे असताना राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून रस्त्याच्या दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष होत आहे. यामुळे वाहनचालकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. गतिमान व सुरक्षित वाहतूक व्हावी, या दृष्टीने येथील राष्ट्रीय महामार्गाचे रुंदीकरण केले आहे. नारायणगाव येथे बाह्यवळण रस्ता करण्यात आला. पुणे- नाशिक महामार्गावरील नारायणगाव ते आळेफाटा दरम्यानच्या सुमारे १२ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यावर ठिकठिकाणी खड्डे पडले आहेत. तसेच, १४ नंबर परिसरात ठिकठिकाणी रस्ता उखडला आहे. ऊस तोडणी सुरू असल्याने या रस्त्यावरून उसाची मोठ्या प्रमाणात वाहतूक सुरू आहे. रात्रीच्या वेळी अंदाज न आल्याने वेगाने जाणारी वाहने रस्त्यावरील खड्ड्यांमध्ये आदळतात. त्यामुळे अपघात होण्याची शक्यता आहे.
पावसाळ्यानंतर रस्त्याची दुरुस्ती केली जाईल, असे आश्वासन राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या वतीने देण्यात आले होते. मात्र अद्याप रस्त्याची दुरुस्ती केली नाही. यामुळे वाहन चालकांकडून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
याबाबत राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे अभियंता दिलीप शिंदे यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.
