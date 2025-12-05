अंधारात मोबाईलवर बोलणे अंगलट

नारायणगाव, ता. ५ : येथील जुन्नर रस्त्यालगत असलेल्या साकारनगरी सोसायटीजवळ गुरुवारी (ता. ४) तनिष नवनाथ परदेशी (वय १८) या तरुणावर बिबट्याने हल्ला केला. ही घटना रात्री सव्वा आठ वाजण्याच्या सुमारास घडली.
तनिष अंधारात मोबाईलवर बोलत असताना अचानक बिबट्याने त्याच्यावर झडप घातली. बिबट्याच्या नख्या पोटरीवर ओरखडल्याने तो किरकोळ जखमी झाला. नशीब बलवत्तर म्हणून तो वाचला. वैद्यकीय अधिकारी डॉ. वर्षा गुंजाळ यांनी तनिष याच्यावर उपचार केले. आमदार शरद सोनवणे, शिवसेनेचे तालुका अध्यक्ष बाबू पाटे यांनी रुग्णालयात जाऊन तनिष याच्यावरील उपचाराची माहिती घेतली.
वनरक्षक ज्ञानेश्वर पवार, आपद मित्र सुशांत भुजबळ, आदित्य डेरे यांनी तातडीने घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. तसेच गुरुवारी रात्री वनविभागाच्या वतीने ड्रोनच्या साहाय्याने वारूळवाडी या ठिकाणी गुरुवर्य रा.प.सबनीस विद्यामंदिरातील मीनाक्षी कृपा वसतीगृह परिसरात पाहणी केली. या भागात २०० फुटाच्या अंतरावर तीन बिबटे आढळून आले. याच परिसरात बुधवारी (ता. ३) बिबट्याने चार जनावरांचा फडशा पडला होता. वाढलेली बिबट्यांची संख्या या भागातील ग्रामस्थ व शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने डोकेदुखी ठरली आहे. वनविभागाने या परिसरात आठ पिंजरे लावले आहेत.
