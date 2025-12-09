वनविभागाची बिबट जेरबंद मोहीम तीव्र
नारायणगाव, ता. ९ : नारायणगाव वनपरिक्षेत्रात वाढलेली बिबट्यांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी वनविभागाने बिबट जेरबंद मोहीम तीव्र केली आहे. या अंतर्गत परिसरातील सुमारे १५ गावात तीस पिंजरे बसवले आहेत. मात्र, पिंजऱ्याभोवती गर्दी न करण्याचे आवाहन नागरिकांना, तसेच तरुणांना केले आहे.
बिबट जेरबंद झाल्यानंतर स्थानिक नागरिक व तरुणांनी पिंजऱ्यातील बिबट्यांचे मोबाईलद्वारे फोटो काढण्याचा अथवा चित्रीकरण करण्याचा प्रयत्न करू नये. पिंजऱ्याभोवती गर्दी करू नये. असे केल्यामुळे बिबट्या आक्रमक होतो, असे आवाहन वनविभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
उसाची तोडणी सुरू झाल्यामुळे सद्यःस्थितीत बिबटे सैरभैर झाल्याने ते नवीन जागेच्या शोधात आहेत. सोबत बछडे असल्यास बिबट मादी आक्रमक होऊन हल्ला करण्याची शक्यता आहे. यामुळे लहान मुलांची विशेष काळजी घ्यावी. वनविभागाला सहकार्य करावे,असे आवाहन वनरक्षक ज्ञानेश्वर पवार यांनी केले आहे.
पिंपळगावतर्फे नारायणगाव येथील कुरण गावच्या सीमेवर पाच पोल्ट्री फार्म आहेत. भक्षाच्या शोधात या भागात रोज बिबट्याचे येत असल्याने पोल्ट्री फार्म व्यावसायिक जाफर मोमिन, असिम मोमिन, केरभाऊ चव्हाण, इसाक सय्यद, प्रमोद कोळेकर यांनी केलेल्या मागणीनुसार आज दुपारी पोल्ट्री फार्म परिसरात पिंजरा लावण्यात आला आहे.
दरम्यान, उपवनसंरक्षक प्रशांत खाडे, नपरिक्षेत्राधिकारी प्रदीप चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपाल अनिता होले, वनरक्षक मनीषा बनसोडे, वनरक्षक ज्ञानेश्वर पवार, मास्टर ट्रेनर सुशांत भुजबळ हे लावण्यात आलेल्या पिंजऱ्याचे पर्यवेक्षण करत आहेत.
आतापर्यंत २० बिबटे जेरबंद
नारायणगाव वनपरिक्षेत्रातील मांजरवाडी, पिंपळगावतर्फे नारायणगाव, वारूळवाडी, हिवरेतर्फे नारायणगाव, कोल्हे मळा, गुंजाळवाडी, ओझर, आर्वी, धनगरवाडी परिसरात यापूर्वी सुमारे वीस बिबटे जेरबंद केले आहेत. बिबट जेरबंद झाल्यानंतर नवीन बिबटे त्या क्षेत्रात वास्तव्यास येत आहेत. बिबट संख्या नियंत्रित करण्यासाठी तीस पिंजरे लावण्यात आले असून भक्ष ठेवण्यात आले आहे.
दृष्टिक्षेपातील सध्यस्थिती
- पुणे-नाशिक महामार्गावर झालेल्या अपघातात दहा बिबटे, एक तरस, दोन कोल्हे आदी वन्य प्राण्यांचा मृत्यू
- अपघात टाळण्यासाठी महामार्गावर बिबट प्रवण क्षेत्र
- वाहने सावकाश चालवाचे फलक
बिबट जेरबंद झाल्यानंतर वनविभागाला माहिती न देताच स्थानिक उत्साही तरुण फोटो काढण्यासाठी अथवा चित्रीकरण करण्यासाठी पिंजऱ्याजवळ गर्दी करतात. यामुळे बिबट्या आक्रमक होऊन पिंजऱ्याला धडका देतो. बिबट्या जखमी होतो. यामुळे दुर्घटना घडण्याची शक्यता आहे.
- ज्ञानेश्वर पवार, वनरक्षक नारायणगाव वनपरिक्षेत्र विभाग
07580
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.