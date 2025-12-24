वारूळवाडीत सुळसुळाट; सहा पिंजरे लावले

नारायणगाव, ता. २४ : जुन्नर तालुक्यातील नारायणगाव वनपरिक्षेत्रातील वारूळवाडी ग्रामपंचायत हद्दीतील डिंभे डावा कालवा परिसरातील कृषी विज्ञान केंद्र, गुरुवर्य रा. प. सबनीस विद्यामंदिर, गणपीर बाबा डोंगर, ठाकरवाडी, अभंग वस्ती, निंबारकर वस्ती परिसरातील एक ते दीड किलोमीटर परिसरात बिबट्यांचा सुळसुळाट झाला आहे. बिबट्यांना जेरबंद करण्यासाठी सहा ठिकाणी पिंजरे लावले आहेत; मात्र बिबटे पिंजऱ्यातील भक्ष्याकडे न जाता शेतकऱ्यांच्या गोठ्याकडे जात आहेत.
वारूळवाडी येथील कृषी विज्ञान केंद्राच्या मागील बाजूस डिंभे डावा कालवा आहे. या कालव्यातून एका मागून एक तीन बिबटे कृषी विज्ञान केंद्राकडे जाताना दिसून आले. त्यानंतर याच भागात तरस आढळून आला. मंगळवारी (ता. २३) रात्री वारूळवाडी येथील गोपालक राजेश अवचट यांच्या गोठ्याजवळ एक बिबट्या तर तुकाराम निंबारकर यांच्या गोठ्याजवळ बुधवारी (ता. २४) पहाटे दोन बिबटे गायीच्या गोठ्याजवळ फिरताना आढळून आला. अवचट यांनी मोबाइलद्वारे बिबट्या फिरताना चित्रीकरण केले. यापूर्वी बिबट्याने गोठ्याच्या जाळी खालील माती उकरून गोठ्यातील दोन शेळ्या ठार केल्या होत्या. सबनीस विद्या मंदिराच्या आवारात यापूर्वी बिबट्याला वनविभागाने जेरबंद केले आहे. या भागात डिंभे डावा कालव्यामुळे पाण्याची उपलब्धता, पाळीव प्राण्यांचे गोठे, मोठ्या प्रमाणात बागायती क्षेत्र असल्यामुळे बिबट्यांना अनुकूल वातावरण आहे. यामुळे या भागात बिबट्यांची संख्या वाढली आहे. यापूर्वी शेतात काम करत असलेल्या एका महिलेवर बिबट्याने हल्ला केला होता. बिबट्यांना जेरबंद करण्यासाठी वनविभागाने सहा पिंजरे लावले आहेत; मात्र बिबटे पिंजऱ्यातील भक्ष्याकडे न जाता गोठ्यातील पाळीव प्राण्यांकडे जात आहेत. बिबटे पिंजऱ्यात कधी जेरबंद होतात याकडे वनविभागाचे लक्ष लागले आहे. घटनास्थळी वनरक्षक ज्ञानेश्वर पवार, मास्टर ट्रेनर सुशांत भुजबळ यांनी भेट देऊन मार्गदर्शन केले. पशुधन, लहान मुले, पाळीव कुत्रे यांची काळजी घेण्यास सांगितले. निंबाळकर वस्ती व यांच्या गोठ्याजवळ दोन पिंजरे लावण्यात येणार असल्याची माहिती पवार यांनी दिली.
