एकांतात पार्टी न करण्याचा नारायणगावमध्ये सल्ला
नारायणगाव, ता. ३० : नववर्ष स्वागताच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी. अपघात, चोरीच्या व अन्य अनुचित घटना होऊ नये, यासाठी नारायणगाव (ता. जुन्नर) पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला आहे, अशी माहिती नारायणगाव पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रवीण संपांगे यांनी दिली.
पुणे- नाशिक महामार्गावरील वाहतुकीची वर्दळ असणाऱ्या ठिकाणी व अपघात प्रवण क्षेत्रात संशयास्पद वाहनांची व ड्रंक अँड ड्राईव्हची तपासणी काटेकोरपणे करण्यात येणार आहे. मद्यपान करून वाहन चालवणारे, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणारे व वाहन चालवताना अल्पवयीन मुले आढळल्यास त्यांच्या पालकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. पार्किंगची व्यवस्था करण्याच्या सूचना हॉटेल व्यवसायिकांना देण्यात आल्या आहेत. डीजेचा वापर केल्यास वाहन जप्त करण्यात येणार आहे. नारायणगाव वनपरिक्षेत्रात बिबट हल्ल्यांच्या घटना वाढल्याने रात्रीच्या वेळी पायी व दुचाकी वरील प्रवास टाळावा. एकांतात बसून पार्टीचे नियोजन करू नये. बंद सदनिका व घरांच्या चोऱ्या वाढल्या असल्याने नागरिकांनी काळजी घ्यावी. असे आवाहन पोलिसांच्या वतीने करण्यात आले आहे.
हॉटेलमध्ये पार्टी करण्यापेक्षा घरी पार्सल नेण्याकडे यावर्षी खवय्यांचा कल आहे. त्या दृष्टीने ऑर्डरची आगाऊ नोंदणी सुरू केली आहे. ऑफर देण्यापेक्षा चांगल्या दर्जाचे व्हेज, नॉनव्हेजचे पदार्थ व चांगली सेवा देण्याचे नियोजन केले असल्याचे हॉटेल व्यावसायिक संजय वारुळे यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.