आंबेगावातील शेतकऱ्यांसाठी जेवणाच्या कुपनाची व्यवस्था
नारायणगाव, ता. ७ : कृषी विज्ञान केंद्र नारायणगाव (ता. जुन्नर) येथे ८ ते ११ जानेवारीदरम्यान आयोजित केलेल्या ग्लोबल कृषी जिल्हा महोत्सव २०२६निमित्त प्रदर्शनाला भेट देणाऱ्या स्थानिक देशी वाण लागवड व संवर्धनाच्या माध्यमातून सेंद्रिय शेती करणाऱ्या आंबेगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी मंचर येथील ज्ञानशक्ती विकास वाहिनीच्यावतीने जेवणाचे कुपन, तर कृषी विज्ञान केंद्राच्या वतीने लकी ड्रॉ कुपन भेट देण्यात येणार आहे, असे ज्ञानशक्ती विकास वाहिनी संस्थेचे प्रकल्प समन्वयक डॉ. पी. बी. कोळेकर यांनी सांगितले.
ज्ञानशक्ती विकास वाहिनी संस्था देशीवान संवर्धन, लागवड व सेंद्रिय शेती उत्पादन यासाठी प्रचार व प्रसाराचे काम करत आहे. या कृषी प्रदर्शनानिमित्त सेंद्रिय शेती, स्थानिक देशी वाण लागवड व संवर्धन याबाबत शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र जीन बँक नागपूर व ज्ञानशक्ती विकास वाहिनी संस्थेच्या वतीने कृषी तज्ज्ञांमार्फत प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे, अशी माहिती कृषी विज्ञान केंद्राचे प्रमुख डॉ. प्रशांत शेटे यांनी दिली.
आंबेगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी प्रदर्शनस्थळी भेट दिल्यानंतर ज्ञानशक्ती विकास वाहिनी मंचर संस्थेचे प्रतिनिधी रोहित थोरात (८०८०९६७५३०), डॉ. पी. बी. कोळेकर : (९४२३२६९७१), अनुराग गायकवाड (८००७२०१९७६) यांच्याशी संपर्क साधावा.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.