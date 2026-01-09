नारायणगावातील कृषी महोत्सव गजबजला
नारायणगाव, ता. ९ : येथील कृषी विज्ञान केंद्राच्या वतीने ग्लोबल जिल्हा कृषी महोत्सव २०२६ अंतर्गत कृषी प्रदर्शन पाहाण्यासाठी शेतकरी, महिला व युवा शेतकऱ्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मागील दोन दिवसात सुमारे ३० हजार शेतकऱ्यांनी पीक प्रात्यक्षिकांची माहिती घेतली.
नारायणगाव (ता. जुन्नर) येथील प्रदर्शनात ८० एकर क्षेत्रात ठिबक सिंचन, मल्चिंग, चिकटसापळे आदींचा वापर करून सेंद्रिय पद्धतीने उत्पादित केलेली सुमारे ६५ प्रकारची फळ, भाजीपाला पिके, चारा पिके, विविध जातीच्या कोंबड्या व पाळीव जनावरे, मशागतीची विविध औजारे, फळबागेवरील फवारणी यंत्रे, ड्रोन, विविधरंगी फुलझाडे पाहण्यासाठी जुन्नर,आंबेगाव, खेड तालुक्यातील शेतकरी गर्दी करीत आहेत.
प्रदर्शनाला भेट देणाऱ्यांमध्ये ग्रामीण भागातील शेतकरी महिला, बचत गटातील महिला, महिला उद्योजक आदींची संख्या लक्षणीय होती. आधुनिक पद्धतीने शेती करण्याकडे महिलांचा कल वाढला असल्याचे दिसून येत आहे.
कृषी विज्ञान केंद्राच्या वतीने ८ ते ११ जानेवारी २०२६ दरम्यान चार दिवस पीक प्रात्यक्षिके, कृषी प्रदर्शन, धान्य महोत्सवाचे आयोजन केले आहे. कृषी प्रदर्शन व धान्य महोत्सवात शेतकऱ्यांनी सेंद्रिय पद्धतीने उत्पादित केलेला विविध जातीचा तांदूळ, गहू, बाजरी, ज्वारी, कडधान्ये, वाळवणीचे पदार्थ, मसाले, सेंद्रिय गूळ, शेवगा, बीट, हळद पावडर, भीमाशंकर, आंबोली, नाणेघाट परिसरातील आयुर्वेदिक वनस्पती औषधे, डाळिंब, आवळा उपपदार्थ, सेंद्रिय मध, मशागतीची विविध औजारे, फळबागेवरील फवारणी यंत्रे, द्रवरूप खते, पॉलीहाउसमधील पिके, तयार मसाले, ठिबक सिंचन, ऊस मशागतीची विविध औजारे आदी बाबतचे २४६ स्टॉल लावले आहेत.
१०० पेक्षा जास्त पिकांची लागवड
पीक प्रात्यक्षिक अंतर्गत ८० एकर क्षेत्रात मल्चिंग, ठिबक, विविध सापळे आदींचा वापर करुण गहू, हरभरा, मका, कांदा, मिरची, कोबी, फ्लॉवर, मका, बिट, काकडी, स्ट्रॉबेरी, कारली, शेवंती व झेंडूच्या विविध जाती, अंजीर, आंबा, पेरू, डाळिंब, सीताफळ, चिकू आदी १०० पेक्षा जास्त फळ, भाजीपाला, वेलवर्गीय पीक, चारा पीक प्रात्यक्षिके पाहण्यासाठी शेतकऱ्यांनी मोठी गर्दी केली होती. त्यामुळे पीक प्रात्यक्षिक परिसर ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनी फुलून गेला होता. शेतकरी शास्त्रज्ञांकडून पिकांची माहिती घेत होते.
खरेदीकडे ग्राहकांचा कल
महिला उद्योजक स्नेहल वामन, प्रमिला पाटे, गीतांजली चिखले यांनी तयार केलेली अनुक्रमे सेंद्रिय हळद, घरगुती मसाले, सेंद्रिय मध व बबन भवारी (नाणेघाट) यांनी विक्रीसाठी आणलेला सेंद्रिय तांदूळ, शांताराम शिंदे (आंबोली) यांचे मोहाच्या फुलांचे लाडू, करवंदांचे लोणचे, सात ते आठ प्रकारचे तांदूळ, खरेदीकडे ग्राहकांचा मोठा कल होता.
07721
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.