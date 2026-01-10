सातसुत्रीचा अवलंब केल्यास केळी फायदेशीर
नारायणगाव, ता. १०: ‘‘पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे व अहिल्यानगर जिल्ह्यातील समशितोष्ण हवामान केळी पिकासाठी अनुकूल आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान व सातसुत्री पद्धतीचा अवलंब करून शेतकऱ्यांनी निर्यातक्षम उत्पादन केळीचे उत्पादन घेतल्यास हे पीक शेतकऱ्यांना फायदेशीर आहे,’’ असे मत कोल्हापूर येथील पोलन अॅग्रो मिनरल्स् प्रा. लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. सागर कोपार्डेकर यांनी व्यक्त केले.
नारायणगाव (ता. जुन्नर) येथील कृषी विज्ञान केंद्रात आयोजित ग्लोबल कृषी महोत्सवानिमित्त निर्यातक्षम केळी उत्पादन व ए आय तंत्रज्ञान या विषयी परिसंवादाचे आयोजन केले होते. यावेळी डॉ. कोपार्डेकर यांनी केळी लागवड, हवामान, केळीवरील विविध प्रकारचे रोग व उपाय, केळीची निर्यात याबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कृषी विज्ञान केंद्राचे अध्यक्ष अनिल मेहेर होते. यावेळी ग्रामोन्नती मंडळाचे संचालक देविदास भुजबळ, अल्हाद खैरे, नीलेश पाटे, देवेंद्र बनकर, विनायक मुळे, भरत टेमकर, ऋजित मेहेर, राहुल घाडगे आदी उपस्थित होते.
यावेळी डॉ. कोपार्डेकर म्हणाले की, केळी पीक शेतकऱ्यांनी घेतल्यानंतर एकरी ४० ते ८० टन बायोमास जमिनीमध्ये वाढून शेत जमिनीची सुपीकता वाढते. त्याचा पुढील पिकाला मोठ्या प्रमाणावर फायदा होतो. मागील दोन महिन्यांपासून केळी पिकावर कमी तापमानामुळे चिलिंग येत आहे. त्यामुळे कमी बाजारभाव मिळत आहे. या परिस्थितीत लाल शैवालयुक्त औषध गुळाच्या द्रावणातून घडावर फवारले असता चिलिंगचे प्रमाण कमी होऊ शकते. त्याचबरोबर चिलेटेड कॅल्शियम व पोटॅशियम सोनाईट याची फवारणी घडावर करावी. फवारणीद्वारे अमोनियम मॉलिब्डेट, १३ः४०ः१३ याचा वापर करावा. ठिबक सिंचनातून पोटॅशियम, पॉलिसल्फेट दोन-तीन वेळा द्यावे.
निर्यातक्षम केळी उत्पादनाकरिता सातसुत्री पुढील प्रमाणे:
१. केळीची लागवड ७ बाय ५ फूट अंतरावर करावी.
२. केळी लागवडीसाठी दीड फूट उंचीचे व तीन फूट रुंदीचे गादीवाफे करावेत.
३. रोपे लावतानाच ठिबक सिंचनाच्या दोन नळ्या असाव्यात व दोन एल.पी.एच.चे ड्रीपर वापरावेत.
४. नावाजलेल्या कंपनीकडून ऊतीसंवर्धित रोपे खरेदी करावीत.
५. बंच केअरमधील इंजेक्शन, स्कर्टिंग बॅग, वाळलेली पाने, फुले काढणे कामे करावीत.
६. मोनोपोटॅशियम फॉस्फेट, मॅग्नेशियम व झिंक यांची घडावर फवारणी करावी.
७. केळीच्या वयोमानानुसार अन्नद्रव्य व्यवस्थापन करावे.
