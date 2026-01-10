नारायणगावात महिलेच मंगळसूत्र हिसकावले
नारायणगाव, ता. १० : येथील कॉलेज- साने वस्ती रस्त्यावर शनिवारी (ता. १०) दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास पादचारी महिलेच्या गळ्यातील सुमारे अडीच तोळे वजनाचे मंगळसूत्र मोटरसायकलवर आलेल्या तीन चोरट्यांनी हिसका मारून पळवले.
सपना विलास बेंद्रे (वय ४५, रा. संस्कृती अपार्टमेंट, साने वस्ती, वारूळवाडी, जा. जुन्नर) या शनिवारी दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास भाचीसमवेत नारायणगाव येथील कॉलेज रस्त्याने नारायणगाव येथे दवाखान्यात जाण्यासाठी निघाल्या होत्या. त्यावेळी येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विश्रामगृहाच्या मागील बाजूच्या रस्त्यावर आले असता पल्सर मोटरसायकलवर आलेल्या तीन जणांपैकी एकाने गळ्यातील मंगळसूत्र हिसका मारून पळवून नेले. त्यानंतर चोरटे पुणे- नाशिक महामार्गाच्या रस्त्याने पळून गेले. याबाबतची तक्रार विलास बेंद्रे यांनी नारायणगाव पोलिस ठाण्यात दिली आहे.
चोऱ्यांचा तपास रखडला
नारायणगाव, वारूळवाडी व बसस्थानक परिसरात या पूर्वीही महिलांच्या गळ्यातील दागिने हिसका मारून चोरून नेण्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. मात्र, या चोरट्यांचा शोध अद्याप लागलेला नाही. ममता तंवर (दोन तोळे), पुजा चव्हाण (दीड तोळे) यांच्या गळ्यातील दागिने चोरट्यांनी चोरून नेले आहेत. तसेच, सुरेखा घोटे, मोहिनी अडसरे या महिलांच्या गळ्यातील दागिने हिसका मारून पळवण्याचा चोरट्याचा प्रयत्न फसला. मात्र, त्यामुळे तोल जाऊन स्कूटीवरून पडल्यामुळे सुरेखा घोटे यांचा पाय फ्रॅक्चर झाला होता.
पोलिसांचे आवाहन
सोन्याचे भाव वाढल्यामुळे दागिने चोरीच्या घटना वाढल्या आहेत. त्या दृष्टीने महिलांनी घराबाहेर जाताना किंवा लग्न समारंभ व इतर कार्यक्रमाला जाताना दागिने घालण्याचा मोह आवरणे आवश्यक आहे, असे आवाहन नारायणगाव पोलिस ठाण्याच्या वतीने करण्यात आले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.