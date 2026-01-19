ऑल इंडिया क्रिकेट स्पर्धेसाठी नारायणगावातील राहुलची निवड
नारायणगाव, ता. १९ : सौराष्ट्र विद्यापीठ, गुजरात (राजकोट) येथे होणाऱ्या पश्चिम विभागीय ऑल इंडिया क्रिकेट स्पर्धेसाठी राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या संघात नारायणगाव (ता. जुन्नर) येथील कृषी व्यवस्थापन महाविद्यालयातील (एबीएम) युवा अष्टपैलू क्रिकेटपटू राहुल सदाशिव सावंत याची निवड झाली आहे.
सातत्यपूर्ण सराव, खेळाप्रती असलेली निष्ठा आणि संघर्षाच्या जोरावर सामान्य परिस्थितीतून आलेल्या राहुलने अष्टपैलू कामगिरीच्या जोरावर हे यश संपादन केले आहे, अशी माहिती मार्गदर्शक प्रा. सचिन काशिद यांनी दिली.
राहुल याचे प्राथमिक शिक्षण सांगवी (ता. फलटण, जि. सातारा) येथे, तर फलटण येथे माध्यमिक शिक्षण झाले. त्याचे वडील सदाशिव सावंत हे आर. ओ. फिल्टर दुरुस्तीचे काम करतात, तर आई गृहिणी आहे. शिक्षणाबरोबरच वर्ष २०१५ पासून राहुल हा क्रिकेटचा सातत्याने सराव करत आहे. गोलंदाजी आणि फलंदाजीचे त्याने बारकावे आत्मसात केले आहेत. तालुका व जिल्हा पातळीवरील अनेक क्रिकेट स्पर्धेत भेदक गोलंदाजी व स्फोटक फलंदाजीच्या जोरावर त्याने संघाला अनेक सामने जिंकून दिले आहेत. या निवडीबद्दल ग्रामोन्नती मंडळाच्या क्रीडा समितीचे प्रमुख डॉ. संदीप डोळे, प्राचार्य डॉ. मिलिंद भुजबळ, ग्रामोन्नती मंडळाचे पदाधिकारी यांनी त्याचे अभिनंदन केले.
वडिलांचे कष्ट आणि आईचा पाठिंबा, प्रा. काशिद सरांचे मार्गदर्शन यामुळेच मी इथपर्यंत पोहोचू शकलो. राहुरी संघातून खेळताना सर्वोत्तम कामगिरी करून कॉलेजचे व गावाचे नाव उज्ज्वल करण्याचा माझा मानस आहे.
-राहुल सावंत, खेळाडू
07769
