धर्माधिकारी प्रतिष्ठानतर्फे नारायणगावात स्वच्छता
नारायणगांव, ता. ४ : डॉ. श्री. नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान रेवदंडा (ता. अलिबाग) यांच्या वतीने नारायणगाव, वारूळवाडी ग्रामपंचायत परिसरात आज स्वच्छता अभियानाचे आयोजन करण्यात आले होते.
प्रतिष्ठानच्या ३७५ श्रीसदस्यांनी स्वच्छता अभियानात सहभाग घेऊन १० टन कचरा जमा केला. महाराष्ट्र राज्याचे स्वच्छतादूत पद्मश्री महाराष्ट्रभूषण डॉ. आप्पासाहेब धर्माधिकारी, रायगडभूषण डॉ. सचिनदादा धर्माधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली या स्वच्छता अभियानाचे आयोजन करण्यात आले होते. आपला परिसर स्वच्छ राहावा तसेच नागरिकांमध्ये स्वच्छतेविषयी जागरूकता व्हावी या उद्देशाने स्वच्छता अभियानाचे आयोजन करण्यात आले होते.
नारायणगाव बस स्थानकाजवळ स्वच्छता अभियानाचा प्रारंभ आमदार शरद सोनवणे, उपसरपंच योगेश पाटे, नारायणगाव बसस्थानकाचे प्रमुख अशोक खंडागळे व ग्रामस्थ यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला.
प्रतिष्ठानच्या सदस्यांनी नारायणगाव, वारूळवाडी परिसरातील जुना पुणे-नाशिक महामार्ग, पोलिस स्टेशन, बसस्थानक, मीना नदीकाठ, बाजार समिती परिसरातील चार हजार तीनशे चौरस मीटर जागेचे व १६.५ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यालगतच्या भागाची स्वच्छता केली. पाच तासाच्या स्वच्छता अभियानात तीन टन ओला व सात टन सुका असा एकूण १० टन कचरा जमा करण्यात आला. कचरा जमा करण्यासाठी नारायणगाव ग्रामपंचायतच्या वतीने ट्रॅक्टर व ट्रॉल्या उपलब्ध करून दिल्या होत्या. जमा झालेला कचरा प्रतिष्ठानच्या सदस्यांनी ट्रॅक्टर ट्रॉलीमधून कचरा डेपोपर्यंत नेऊन त्याची विल्हेवाट लावली.
