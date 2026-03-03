बिबट्याच्या हल्ल्यामध्ये वारूळवाडीत कुत्रा ठार
नारायणगाव, ता.३ : वारूळवाडीत (ता. जुन्नर) सोमवारी (ता. २) पहाटे बिबट्याने केलेल्या हल्ल्यात संतोष अडसरे यांचा गोंड्या नावाचा पाळीव कुत्रा ठार झाला. ही घटना सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये कैद झाली आहे.
घटनेनंतर उसाच्या शेतात बिबट्या असल्याचे निदर्शनास आल्याने जुन्नर वनविभागाच्या वतीने तातडीने पिंजरा लावण्यात आला आहे, अशी माहिती वनरक्षक ज्ञानेश्वर पवार यांनी दिली. दरम्यान, २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सायंकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास तुकाराम निंबारकर हे येथील शेतात शेळ्या व मेंढ्या चारत असताना बिबट्याने कळपावर झडप टाकून सहा महिन्याचे बकरू उचलून नेले. बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी या भागात वनविभागाच्या वतीने दोन पिंजरे लावण्यात आले आहेत. पिंजऱ्यामध्ये भक्ष म्हणून कोंबडी ठेवली आहे, अशी माहिती मास्टर ट्रेनर सुशांत भुजबळ यांनी दिली.
07942
