नारायणगावात कर्तबगार महिलांचा सन्मान
नारायणगाव, ता. १२ : ओम श्री साईराम शिक्षक प्रतिष्ठानच्या वतीने जागतिक महिला दिन व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले स्मृतिदिनाचे औचित्य साधत जुन्नर तालुक्यातील विविध क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कर्तबगार महिलांचा सन्मान करण्यात आला.
येथील ताराई कृषी पर्यटन केंद्रात कर्तबगार महिला सन्मान २०२६ पुरस्कार वितरण कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी नारायणगाव पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रवीण सपांगे होते. साईबाबा, राजमाता जिजाऊ व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली.
यावेळी शिक्षक संघटनेचे महाराष्ट्र राज्य संपर्कप्रमुख मंगेश मेहेर, जुन्नर तालुका अध्यक्ष रमाकांत कवडे, सानेगुरुजी कथामाला जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब कानडे, तालुका शिक्षक पतसंस्थेचे सभापती सचिन मुळे, संचालक रवींद्र वाजगे, अंबादास वामन, जितेंद्र मोरे, केंद्रप्रमुख दिनेश मेहेर, प्रतिष्ठानचे माजी अध्यक्ष शरद शिंदे, सुरेश गडगे, रियाज मोमीन, सुनील हाडवळे, मनोहर वायकर, मनीषा कानडे आदी उपस्थित होते.
उपस्थितांच्या हस्ते सामाजिक, शिक्षण, वैद्यकीय, प्रशासकीय क्षेत्रात भरीव काम करणाऱ्या गटविकास अधिकारी अर्चना कोल्हे, नारायणगावच्या लोकनियुक्त सरपंच डॉ. शुभदा वाव्हळ, शिक्षण विस्तार अधिकारी अनिता शिंदे, डॉ. पल्लवी राऊत, डॉ. केतकी काचळे, सबनीस विद्यामंदिरातील पर्यवेक्षिका अनुपमा पाटे, ॲड. भाग्यश्री नलावडे, महिला पोलिस सुमित्रा तळपे, आशा वर्कर अश्विनी वारुळे, उद्योजिका अश्विनी कोल्हे, कावेरी कोल्हे यांचा फेटा बांधून तसेच सन्मानचिन्ह, शाल व पुष्पगुच्छ भेट देऊन मान्यवरांच्या हस्ते सन्मानित केले.
प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष कमलाकांत मुंढे यांनी प्रास्ताविक केले. प्रतिष्ठानचे सचिव रूपेश पवार यांनी सूत्रसंचालन केले. उपाध्यक्ष ऊर्मिला वाजगे यांनी आभार मानले.
