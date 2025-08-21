न्हावी येथे गुजरातमधील अधिकाऱ्यांची भेट

नसरापूर, ता. २१ : न्हावी (ता.भोर) येथील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीस मंगळवारी (ता.१९) न्हावी गुजरातमधील सहकार क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांच्या पथकाने भेट दिली. यावेळी त्यांनी कृषी उत्पादक सहकारी संस्थेच्या कामाची माहिती घेऊन संस्थेच्या कामाची प्रशंसा केली.
न्हावी विविध कार्यकारी संस्था भोर तालुक्यातील एक अग्रगण्य संस्था आहे. संस्थेच्या माध्यमातूनच न्हावी कृषी उत्पादक सहकारी संस्था स्थापन केली असून, त्याचे ९१२ सभासद आहेत. त्या मध्ये १२५ महिला आहेत. संस्थेच्या वतीने अत्याधुनिक औषध फवारणी ड्रोन घेण्यात आला आहे तो रास्त दरात शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिला जातो. लवकरच खते व शेती औषधाचे दुकान व शेतमाल प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यात येणार आहे. संस्थेच्या या प्रभावी कामकाजाची महाराष्ट्राच्या अभ्यास दौऱ्यावर असलेल्या गुजरातच्या सहकार क्षेत्रातील अधिकऱ्यांनी भेट दिली. यामध्ये गुजरातच्या उदयभान सिंगजी रिजनल इस्टिट्युटचे कोर्स को आँर्डीनेटरचे जायमिन पांड्या, जिल्हा निंबधक जयदीप दिंडोर, सहाय्यक जिल्हा निबंधक करण चौधरी, हिमालयराज सिंग परमार यांच्यासह तीस अधिकारी या दौऱ्यात सहभागी झाले होते.
यावेळी न्हावी सोसायटीचे मार्गदर्शक, जिल्हा बँकेचे तज्ञसंचालक भालचंद्र जगताप, सोसायटीचे अध्यक्ष अंकुश चव्हाण, कृषी उत्पादक संस्थेचे अध्यक्ष नवनाथ सोनवणे, सचिव संतोष सोनवणे, जिल्हा बँकेचे अधिकारी विनोद काकडे, कृषी उत्पादक संस्थेचे व्यवस्थापक अजित शिंदे
आदींनी पाहुण्यांचे स्वागत केले.
यावेळी सोसायटीचे उपाध्यक्ष दत्तात्रेय सोनवणे, हनुमंत गरुड, राजेंद्र सोनवणे, सत्यजित जगताप, सुनील सोनवणे, गुलाबभाई मुलाणी, बाबूराव पवार, बाळासाहेब सोनवणे, रमेश सोनवणे, लहू सोनवणे, अवधूत सोनवणे, रामदास सोनवणे, राजेंद्र गांगुर्डे, उल्हास कांबळे, सचिन जेधे उपस्थित होते.
05705
