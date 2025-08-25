सारोळा अपघातातील अनोळखी मृत तरुणावर अखेर अंत्यविधी
नसरापूर, ता. २५ : सारोळा (ता. भोर) येथे ३० जून रोजी महामार्गावर पुणे- सातारा लेनवर नियंत्रण सुटल्याने भरधाव दुचाकी रस्ता दुभाजकाला धडकल्याने दुचाकीवरील अनोळखी तरुण गंभीर जखमी झाला. त्यास राजगड पोलिसांनी तातडीने प्रथम नसरापूर येथील खासगी रुग्णालयात व नंतर ससून रुग्णालयात नेले, परंतु उपचार चालु असतानाच त्याचा मृत्यू झाला. शेवटपर्यंत ओळख न पटल्याने पोलिसांच्या वतीने अंत्यविधी करण्यात आला.
याबाबत सौरभ धाडवे (वय २५, रा. सारोळा) यांनी राजगड पोलिस ठाण्यात खबर दिली. त्यानुसार ३० जून रोजी सायंकाळी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास पुणे- सातारा महामार्गावर सारोळा येथे सातारा बाजूकडे जाणाऱ्या दुचाकीवरील (क्र. एम.एच. ०४ एल.जी. ९९२४) वरील अनोळखी तरुणाचे नियंत्रण सुटल्याने दुचाकी रस्ता दुभाजकाला धडकली. त्यामध्ये सदर दुचाकी चालकास डोक्यास व पायास गंभीर दुखापत झाली. राजगड पोलिसांनी त्यास तातडीने ससून रुग्णालयात नेले, परंतु तेथे बेशुद्ध अवस्थेत उपचार चालु असतानाच त्याचा मृत्यू झाला. त्यामुळे त्याची ओळख पटु शकली नाही.
याबाबत ससून रुग्णालय पोलिसांकडून गुन्हा दाखल होऊन घटना घडलेल्या राजगड पोलिसांच्या हद्दीत गुन्हा पाठविण्यात आला.
पोलिसांनी अपघातातील दुचाकीवरून सदर तरुणाची ओळख पटण्यासाठी तपास करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु सदर दुचाकी ही भिवंडी येथून चोरी झाल्याबाबतची तक्रार दाखल झालेली आहे. त्यामुळे दुचाकीवरून देखिल सदर तरुणाची ओळख पटली नाही. या प्रकरणी राजगड पोलिस ठाण्याच्या पोलिस उपनिरीक्षक वृषाली देसाई पुढील तपास करत आहेत.
