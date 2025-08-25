तीन लाख रुपये घेऊन मित्र फरार
नसरापूर, ता. २५ : तोंडओळख असणाऱ्या मित्राला गाडीत घेऊन प्रवास करणे एका व्यक्तीस चांगलेच महागात पडले आहे. संधी मिळताच या संधीसाधू मित्राने गाडीतील रोख तीन लाख रक्कम असलेली पिशवी घेऊन अंधारात पसार झाला. पुणे- सातारा महामार्गावर कापूरव्होळ (ता. भोर) येथे घडलेल्या या घटनेनंतर या फरार मित्राविरुद्ध राजगड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.
शरण बसप्पा निगप्पा बिलेभावी (वय ३९, रा. केसनंदगाव, ता. हवेली, मूळ रा. विजापूर, कर्नाटक) यांनी राजगड पोलिस ठाण्यात त्यांचा तोंडओळख असलेला मित्र कृष्णा ठाकूर (पूर्ण नाव, पत्ता माहिती नाही) याच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, फिर्यादी बिलेभावी हे लोणीकंद येथील एका कंपनीत पर्यवेक्षक म्हणून काम करतात. घर बांधणीसाठी त्यांनी त्यांचे साडू अभिजित हेळवर (रा. सांगली) याच्यांकडून उसने घेतलेले तीन लाख रुपये त्यांना परत देण्यासाठी गुरुवारी (ता. २१) त्यांच्या मोटारीमधून सांगलीला चालले होते. त्यावेळी तोंडओळख असलेल्या ठाकूर या मित्राने त्यांना फोन करून मलाही सातारला यायचे आहे असे म्हणत सासवड (ता. पुरंदर) येथे त्यांच्या मोटारीत बसला. रात्री साडेआठ वाजण्याच्या सुमारास मोटार पुणे- सातारा महामार्गावर कापूरव्होळ येथे आली असता, ठाकूर याने लघुशंका आल्याचे सांगून मोटार थांबविण्यास सांगितले व दोघेही खाली उतरल्यावर ठाकूर याने लगेचच मोटारीकडे परत फिरून पैशाची पिशवी घेऊन शेतामध्ये पळून गेला. बिलेभावी यांनी त्याचा पळत पाठलाग केला, मात्र तो सापडला नाही. अंधाराचा फायदा घेत तो पसार झाला. यानंतर त्याने मोबाईलही बंद केला.
फिर्यादी बिलेभावी हे या घटनेनंतर घरी परत गेले आणि घरातील नातेवाईकांशी चर्चा केली. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी शुक्रवारी (ता. २२) राजगड पोलिस ठाण्यात त्यांनी ठाकूर याच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली. पुढील तपास हवालदार राहुल कोल्हे करत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.