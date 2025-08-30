बुद्धिबळ स्पर्धेत भोर तालुक्याचे यश
नसरापूर, ता. ३० : किकवी (ता. भोर) येथील ऑक्सफर्ड स्कूल येथे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रीडा व युवक सेवा संचनालय महाराष्ट्र राज्य, जिल्हा क्रीडा परिषद व जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय पुणे यांच्या वतीने तालुकास्तरीय बुद्धिबळ स्पर्धा पार पडल्या. या स्पर्धेत तालुक्यातील २५ शाळांमधील १६८ विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला.
यामधील उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या २६ विद्यार्थ्यांची जिल्हास्तरीय स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे. स्पर्धेचे उद्घाटन माजी सैनिक व निवृत्त पोलिस अधिकारी वसंत आहिरे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी मुख्याध्यापक उमेश सोनावले, समन्वयक जानवी सोनावले आदी उपस्थित होते. क्रीडा शिक्षक सौरभ चव्हाण, मंगेश गोळे आदी शिक्षकांनी स्पर्धेचे नियोजन केले.
निवड झालेले विद्यार्थी व कंसात शाळा
१४ वर्षाखालील - श्रीराम पवार (श्री शिवाजी विद्यालय नसरापूर), श्रीकृष्ण मोरे (रोहीडेश्वर विद्यालय नाटंबी), पारस मोरे (ऑक्सफर्ड स्कूल किकवी), अर्णव कुवर (व्ही. एम. आठवले विद्यालय माळेगाव), अथर्व कोष्टी (श्री शिवाजी विद्यालय नसरापूर), श्रेया वाघमोडे, स्वप्ना घोरे (अमृता विद्यालय नसरापूर), स्वरा पोळ, राजनंदिनी गाडे (नवसह्याद्री गुरुकुल नायगाव), मानसी यादव (ऑक्सफर्ड स्कूल किकवी).
१७ वर्षाखालील - नील ठाकूर (नवसह्याद्री गुरुकुल नायगाव), आदेश पवार (समर्थ विद्यालय केळवडे), आर्यन खोपडे (रोहीडेश्वर विद्यालय नाटंबी), शंभुराज भोसले (अमृता विद्यालय नसरापूर), श्रावण राक्षे (फ्लोरा व्हॅली स्कूल खोपी), तेजश्री सपकाळ (छत्रपती शिवाजी विद्यालय भोर), राजश्री पवार (जिजामाता स्कूल भोर), यालिनी जयप्रकाश (फ्लोरा व्हॅली स्कूल खोपी), वेदिका बोरगे (श्री शिवाजी विद्यालय नसरापूर), वैष्णवी वाघ (अमृता विद्यालय नसरापूर).
१९ वर्षाखालील - आदित्य बोबडे (जिजामाता स्कूल भोर), आदित्य कुंभार (अमृता विद्यालय नसरापूर), यश बोडके (व्ही. एम. आठवले विद्यालय माळेगाव), वैभव पिलाणे (अमृता विद्यालय नसरापूर), सार्थक कोळी (व्ही. एम. आठवले विद्यालय), समृद्धी चव्हाण (राजा रघुनाथराव विद्यालय भोर).
