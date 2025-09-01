पुणे

शिवगंगा खोऱ्यातून जीवनावश्यक साहित्य

खेड शिवापूर, ता. १ ः मुंबई येथे सुरू असलेल्या सकल मराठा समाजाच्या आंदोलनाला साथ देण्यासाठी शिवगंगा खोऱ्यातील मराठा बांधव पुढे सरसावले आहेत. आंदोलनस्थळी गेलेल्या समाजबांधवांना अन्न- पाण्याची कमतरता भासू नये, यासाठी खेड शिवापूर (ता. हवेली) परिसरातील बांधवांनी घराघरांतून चटणी- भाकरी, पाणी, तांदूळ, डाळ, भाजी तसेच इतर जीवनावश्यक साहित्य गोळा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
रविवारी (ता. ३१) खेड शिवापूर येथे झालेल्या सकल मराठा समाजाच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. यावेळी उपस्थित समाजबांधवांनी आंदोलन आपल्या हक्कासाठी आहे. त्यासाठी एकजुटीने उभे राहणे ही आपली जबाबदारी आहे, असे मत व्यक्त केले. मुंबईतील आंदोलनकर्त्यांना पुरेसा आधार मिळावा, यासाठी बुधवारी (ता. ३) सकाळी शिवगंगा खोऱ्यातील घराघरांतून भाकरी, चटणी त्या- त्या गावातील ग्रामपंचायतीमध्ये जमा करण्यात येणार आहे. या भागातील अनेक उद्योग व्यावसायिक पाणी, तांदूळ, डाळ आणि इतर आवश्यक वस्तू देणार आहेत. तर अनेकांनी उपक्रमासाठी आर्थिक मदत देऊ केली आहे. बुधवारी सकाळी जमा झालेली ही सामग्री घेऊन दुपारी १२ वाजता वाहने मुंबईला रवाना होणार आहेत. शिवगंगा खोऱ्यातून हा उपक्रम आंदोलन सुरू असेपर्यंत सुरू राहील, असा निर्धार यावेळी उपस्थित मराठा बांधवांनी केला.
दरम्यान, यामध्ये बालाजी ग्रुप, नक्षत्र बँक्वेट हॉल, हॉटेल जगदंबा, मल्हार फूड कोर्ट, हॉटेल जय भवानी, तसेच परिसरातील अनेकांनी तांदूळ, गहू, भाकरी, चटणी, पाण्याचे बॉक्स, बिस्किटे अशी विविध प्रकारची मदत आंदोलकांसाठी जमा केली आहे.

