सीलबंद केलेल्या इमारतीमध्ये चोरी
नसरापूर ता. ८ : केळवडे (ता. भोर) येथील गट नं. २१०/३ मध्ये असलेल्या इमारतीस सील बंद केलेले असताना देखिल केळवडे येथील व्यक्तीने सील तोडून इमारतीमधील सुमारे तीन लाख रुपये किमतीच्या साहित्याची चोरी केल्याबाबत राजगड पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
प्रभाकर शिवाजी काशीद (वय ५९ रा. केळवडे ता.भोर मूळगाव शेवाळवाडी ता.हवेली) यांनी या बाबत तक्रार केली आहे. तक्रारीत समाधान दिनकर कुंभार (वय ४५ रा. केळवडे) यांनी चोरी केल्याचा आरोप केला आहे. ता. ११ मार्च २०२४ व त्यापूर्वीच्या काळात केळवडे येथील गट क्र.२१०/३ मधील १० गुंठे क्षेत्रात असलेल्या व इंटलवाईज असेट या कन्स्ट्रक्शन कंपनीने सील केलेल्या इमारतीचे सील तोडून समाधान दिनकर कुंभार याने ५० हजारांची लोखंडी टपरी, ५० हजार रुपयांची पाण्यातील मोटार व साहित्य, ८० हजारांचे सोलर सिस्टीम, २० हजारांच्या टेबल खुर्च्या, १० हजारांची पाण्याची टाकी, ९० हजार रुपयांची भांडी व इतर वस्तू आशा तीन लाख रुपये किमतीच्या वस्तू चोरून स्वतःच्या मालकीच्या आहेत असे सांगून विक्री केल्याचे निदर्शनास आले. ही झालेली चोरी इमारत सील असल्याने काशीद यांच्या उशिरा निदर्शनास आले त्यानंतर त्यांनी चोरीच्या वस्तू कोठे विकल्या आहेत याची खात्री झाल्यावर नुकतीच राजगड पोलिस ठाण्यात कुंभार यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली आहे. याबाबत पोलिस अधिकारी घायाळ पुढील तपास करत आहेत.
