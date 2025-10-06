बिबट्याकडून कुत्र्याची जांभळी येथे शिकार
नसरापूर, ता. ६ : जांभळी येथे रविवारी (ता.५) रात्री ग्रामस्थ ॲड. सुरेश सोनवणे यांच्या फार्म हाऊस तसेच गोठ्यावर बिबट्याने हल्ला केला व तेथील एका कुत्र्याची शिकार केली. बिबट्याचा वावर व केलेली शिकार सीसीटिव्हीत कैद झाली आहे.
जांभळीच्या स्मशानभूमीपासून काही अंतरावर गुंजवणी नदीजवळ असलेल्या सोनवणे यांच्या गोठ्यावर रात्रीच्या सुमारास त्यांनी पाळलेली दोन कुत्री जोरात भूंकू लागल्याने तेथील कामगाराने बिबट्याची शंका आल्याने फटाकडे वाजवले. त्यानंतर पहाटे दीड ते दोन वाजण्याच्या सुमारास पुन्हा बिबट्याने तेथे हल्ला केला व दोन पैकी एका कुत्र्याची शिकार केली. ही घटना तेथील सीसीटिव्हीत कैद झाली आहे. याबाबत कामगाराने मालक सोनवणे व जांभळी ग्रामपंचायतीचे सदस्य बाळूतात्या कदम यांना माहिती दिली. सामाजिक कार्यकर्ते सचिन बांदल यांनी घटनेची वनविभागास माहिती दिली. त्यानंतर वनकर्मचारी पांडुरंग गुट्टे यांनी घटनास्थळी भेट दिली.
दरम्यान, वनकर्मचारी पांडुरंग गुट्टे यांनी याबाबत वरिष्ठांना माहिती देऊन कार्यवाही करण्यात येईल, असे सांगून नागरिकांनी रात्रीच्या वेळी बाहेर पडताना सावधगिरी बाळण्याचे आवाहन केले आहे.
