सावरदरे येथे गर्दी जमवून टेम्पो चालकास मारहाण
नसरापूर, ता. ३ ः गाडी बाजूला घेण्याच्या कारणावरून सावरदरे (ता. भोर) गावच्या फाट्यावर बेकायदा गर्दी जमवून सात ते आठ जणांनी एका टेम्पो चालक व त्याचा सहकारी यास मारहाण करून दुखापत केल्याप्रकरणी राजगड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
याबाबत रईस नासिर शेख (वय ३१, रा. ताडीवाला रोड, पुणे) यांनी फिर्याद दिली आहे. शनिवारी (ता. १) सायंकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास सावरदरे फाट्यावर रईस व त्याचा सहकारी आशिक अली त्यांच्या ताब्यातील अंडी वाहतुकीचा टेम्पो घेऊन थांबले होते. गाडी बाजूला घेण्याच्या कारणावरून तेथे वळणार उभी असलेली इको कार (क्र. एमएच १२ वायएस ३४४२) यामधील चालक युवराज चंद्रकांत साळुंके व त्याच्याबरोबर असलेले किरण दीपक साळुंके, सुमीत अनिल यादव, रवींद्र दत्तात्रेय साळुंके, जगन्नाथ सखाराम साळुंके (सर्व रा. सावरदरे, ता. भोर) व त्यांचे दोन ते तीन अनोळखी सहकारी यांनी बेकायदा गर्दी जमाव जमवून रईस व त्याचा सहकारी आशिक अली यास हाताने व लाथाबुक्याने मारहाण केली. तसेच, जीवे मारण्याची धमकी देऊन शिवीगाळ करत दमदाटी केली. त्यामुळे युवराज साळुंके व इतरांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या बाबत किकवी पोलिस चौकीचे हवालदार नाना मदने पुढील तपास करत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.