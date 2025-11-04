कापूरव्होळ येथील घरफोडीचा प्रयत्न फसला
नसरापूर, ता. ३ ः कापूरव्होळ (ता. भोर) येथे सोमवारी (ता. ३) पहाटे एक वाजण्याच्या सुमारास घरफोडी करण्याच्या उद्देशाने घराचे दारे व खिडक्या उचकटण्याचा प्रयत्न करत असलेल्या व्यक्तींना पकडून नागरिकांनी पोलिसांच्या ताब्यात दिले.
या बाबत आनंद ठकसेन लोहार (वय ४४, रा. लोहारवस्ती, कापूरव्होळ) यांनी राजगड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे. सोमवारी पहाटे एक वाजण्याच्या सुमारास लोहार यांच्या घराचा दरवाजा व खिडक्या चोरी करण्याच्या उद्देशाने उघडत असताना आरोपी प्रेमा प्रभाकर जेधे (वय २०, रा. कारी, ता. भोर), महिला तेजल करण जाधव (रा. पंढरपूर फाटा, शिरवळ, ता. खंडाळा) व एक अल्पवयीन, असे तिघे आढळून आल्याने लोहार यांनी आरडाओरड केली. त्यामुळे वस्तीमधील ग्रामस्थ जागे होऊन गोळा झाल्याने तीनही आरोपी पळून जाऊ लागले. त्यावेळी प्रेमा जेधे हा दुचाकीसह (क्र. एमएच ११ केडब्लू ४४०८) ग्रामस्थांना मिळून आला. त्यास पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले.
पकडलेल्या आरोपीकडून इतर दोन पळून गेलेल्या चोरट्यांची नावे निष्पन्न झाल्यावर राजगड पोलिसांनी परिसरात शोध घेऊन महिला तेजल व अल्पवयीन आरोपीस ताब्यात घेतले. यामधील महिला तेजल या आरोपीवर राजगड पोलिस ठाण्यात या अगोदरच मोबाईल चोरीचा एक गुन्हा दाखल आहे. आरोपी प्रेमा व महिला तेजल यांना मंगळवारी (ता. ४) न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्यांची जामिनावर मुक्तता केली, तर अल्पवयीन आरोपीस बाल सुधारगृहात पाठवण्यात आले आहे. पुढील तपास पोलिस हवालदार मयूर निंबाळकर करत आहेत.
