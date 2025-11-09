जिल्हास्तरीय प्रदर्शनाचे खोपी येथे आयोजन
खेड शिवापूर, ता. ९ ः केंद्र सरकारच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या इन्स्पायर अवॉर्ड- मानक या नवसंकल्पनांना प्रोत्साहन देणारे पुणे जिल्हास्तरीय विज्ञान प्रदर्शन १३, १४ व १५ नोव्हेंबर रोजी खोपी (ता. भोर) येथील फ्लोरा इंस्टिट्युट येथे होत आहे.
वर्ष २०२३- २४ व २०२४- २५ या दोन वर्षासाठी होणाऱ्या पुणे जिल्हास्तरीय या विज्ञान प्रदर्शनाच्या नियोजनाची बैठक शुक्रवारी (ता. ७) फ्लोरा इंस्टिट्युट येथे पार पडली. या बैठकीस जिल्हाशिक्षणाधिकारी भाऊसाहेब कारेकर, उपशिक्षणाधिकारी विराज खराटे, भोरचे गटविकास अधिकारी सुधीर भागवत व गट शिक्षणाधिकारी राजकुमार बामणे, फ्लोरा इंस्टिट्युचे अतुल पडळकर, तसेच विज्ञान शिक्षक, गटप्रमुख, मुख्याध्यापक व इतर शिक्षक उपस्थित होते.
जिल्हास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनात सहभागी होण्यासाठी विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या इन्स्पायर अवॉर्ड पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करून ते सादर करणाऱ्या प्रकल्पाची माहिती द्यावी लागते. त्यानंतर प्रकल्पाची उपयुक्तता पाहून केंद्र सरकारच्या वतीने तो प्रकल्प सादर करण्यासाठी त्या विद्यार्थ्याला १० हजार रुपये पाठवले जातात. त्यानंतर ते विद्यार्थी शिक्षकांच्या मदतीने हे प्रकल्प करून या जिल्हास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनात सादर करणार आहेत.
या प्रदर्शनात निवडले गेलेले प्रकल्प व विद्यार्थ्यांना राज्यपातळीवर, त्यानंतर देशपातळीवर व नंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील विज्ञान प्रदर्शनात सहभागी होता येते. विद्यार्थ्यांच्या वैज्ञानिक दृष्टिकोनास चालना देऊन संशोधक व शास्त्रज्ञ तयार होण्यास या इन्स्पायर अवॉर्ड प्रदर्शनाने चालना मिळत आहे.
या प्रदर्शनाबद्दल माहिती देताना पडळकर यांनी सांगितले की, ‘‘मागील वर्षीचे तालुका पातळीवरील विज्ञान प्रदर्शनही फ्लोरा इंस्टिट्युट मध्ये झाले होते त्यावेळी झालेले योग्य नियोजनामुळे जिल्हास्तरीय प्रदर्शनासाठी पुन्हा फ्लोरा इंस्टिट्युटची निवड करण्यात आली. या जिल्हास्तरीय प्रदर्शनात जिल्ह्यातील ५१९ शाळांमधील पाचवी ते बारावीमधील विद्यार्थी त्यांचे विज्ञान प्रकल्प सादर करणार आहेत. या विद्यार्थ्यांची व त्यांच्या शिक्षकांची निवासासहीत सर्व व्यवस्था फ्लोरा इंस्टिट्युटकडून केली जात आहे.’’
