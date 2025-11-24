कांजळेमध्ये काळुबाई मंदिराची दुरवस्था
नसरापूर, ता. २४ : कांजळे (ता. भोर) येथील काळेश्वरी (काळुबाई) मंदिराची दुरवस्था झाली असून मंदिराची देखभाल करणाऱ्या प्रशासकांचे मंदिर व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप भाविकांनी केला आहे.
कांजळे येथील ग्रामस्थ आणि मंदिराचे पुजारी यांच्यात अंतर्गत वाद अनेक वर्ष कोर्टात सुरू आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय समिती स्थापन करण्यात आली असून सहा वर्षांपासून ही समिती या मंदिराचा कारभार पहात आहे.
काळुबाई मंदिरात भाविक दर्शनासाठी येतात. पौष पोर्णिमेपासून १५ दिवस चालणाऱ्या यात्रेत शेकडो भाविक या मंदिरात दर्शनासाठी येतात. मात्र प्रशासकीय समितीचे दुर्लक्ष असल्याने मंदिराची दुरवस्था झाली आहे. मंदिरात अनेक ठिकाणी घुशींनी मोठे खड्डे पाडले आहेत. माती फरशीवर आलेली आहे, मंदिर प्रवेशद्वाराच्या कमान भागाला गवत उगवले असून कळसाचा रंगही फिक्का पडला आहे. मंदिरातील अनेक भागात प्लास्टर उखडले आहे. मंदिर परिसरात अस्वच्छता पसरली आहे.
लाखो रुपयांनी जमा होणाऱ्या देणग्या आणि राज्य सरकारचे निधी आणून मंदिराची देखभाल करणे गरजेचे असताना देखील याकडे सोईस्करपणे दुर्लक्ष होत असल्याचे आरोप नागरिक करत आहेत. पुढील महिन्यात देवीची पौषपोर्णिमा यात्रा आहे. त्या अगोदर प्रशासकीय समितीने मदिरांची सुव्यवस्था करावी अशी मागणी भाविक करीत आहेत.
लाखो रुपयांचे नारळ मातीमोल
गतवर्षीच्या यात्रेमध्ये देवीस वाहिलेले नारळ, साड्या, खण ओटी असे लाखो रुपयांचे साहित्य मंदिरा शेजारील सभागृहात लिलावाअभावी पडून आहेत. वर्ष होऊन गेल्याने आता ते नारळ खराब झाले आहेत, सर्व साहित्य मातीमोल झाले आहे. नवरात्रोत्सवातील नारळ देखिल अजून मंदिराच्या मागील बाजूच्या खोलीत पडून आहेत.
भक्तांकडून दुरुस्ती
मंदिर परिसरात फरशी, बाकडे बसविण्यास, मंदिराच्या डाव्या बाजूस सभागृह हॉल, मागील बाजूस काँक्रिटीकरण अशी कामे एखाद्या भक्तातर्फे केली जातात. या बाबत प्रशासकीय समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र नजन यांच्याशी संपर्क साधला असता मंदिराच्या कामासाठी दानपेटी मधून पुरेसा निधी उपलब्ध होत नाही. काही दानशूर भक्त भाविकांकडून मंदिराचे काम करून घेतले जात आहे. हळूहळू त्रुटी दूर होतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
